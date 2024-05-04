Латвія пропонує додати у новий пакет санкцій ЄС проти РФ марганцеву руду та оксид алюмінію

Латвія запропонувала до 14-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії включити заборону на постачання марганцевої руди та оксиду алюмінію.

Про це заявив міністр фінансів Латвії Арвілас Ашераденс, пише LSM.

За його словами, країни ЄС невдовзі проведуть консультації для максимально швидкого затвердження пакета санкції проти Росії.

Він нагадав, що Латвія ще у квітні запропонувала доповнити 14-й пакет санкцій ЄС забороною на експорт і транзит марганцевої руди й оксиду алюмінію - сировини, яка може бути використана у російському військовому виробництві.

Представники МЗС балтійської країни тоді наголосили, що Латвія вважає рішення рівня ЄС найефективнішим інструментом для обмеження товаропотоку, а відтак і потенціалу країни-агресора у війні з Україною.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну різко зросли постачання до Росії марганцевої руди, необхідної для військової промисловості. РФ майже повністю залежить від її імпорту. За попередніми даними, у 2023 році країна-агресор імпортувала 2 млн тонн марганцевої руди, що є рекордним показником. Марганцева руда використовується у виробництві високоякісної сталі, необхідної для виготовлення стволів зброї, бронемашин та гусениць для них.

За даними естонського видання Postimees, із двох млн тонн марганцевої руди, експортованої до РФ минулого року, майже 90% було перевантажено через Естонію та Латвію. Більшість вантажів перевалювалася в портах Риги та Вентспілса, а з минулого року марганцева руда також перевалюється в естонському порту Сілламяе.

Латвійське державне залізничне підприємство LDz Loģistika – одна з кількох латвійських компаній, що беруть участь у транспортуванні марганцевої руди до РФ. З 2018 року компанія почала приймати судна з марганцевою рудою з Африки. Після вторгнення Росії обсяг таких перевезень різко зріс. Через попит ціна на марганцеву руду зросла зі 150 доларів (до повномасштабної війни) до 300-350 доларів за тонну.

Нагадаємо, Швеція пропонує в наступний пакет санкцій Європейського Союзу включити обмеження проти тіньового флоту танкерів, які перевозять російську нафту в обхід санкцій, а також заборону скрапленого газу.

Наразі триває робота над 14-м пакетом антиросійських санкцій. Як повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, нові обмеження мають ухвалити вже навесні. Він також наголосив, що у ЄС шукають можливості, як припинити обхід санкцій через дочірні компанії західних держав, які працюють за межами Європи.

Також 12 квітня Рада Європейського союзу остаточно ухвалила закон, що передбачає кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій, запроваджених Євросоюзом.