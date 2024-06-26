Новым генсеком НАТО будет Марк Рютте

26 июня 2024 года Совет Североатлантического оборонного альянса (НАТО) решил назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем, который сменит Йенса Столтенберга.

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Об этом говорится на сайте НАТО.

Рютте примет на себя функции генерального секретаря с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий Столтенберга, находившегося во главе альянса десять лет.

После заявления о своей заинтересованности в этом посту в прошлом году Рютте заручился поддержкой ключевых членов альянса, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и Германию.

Как пишет Reuters, некоторые страны, особенно из Восточной Европы, считали, что эта должность должна перейти к представителю их региона. Однако, наконец, они поддержали Рютте, известного критика российского президента Владимира Путина и верного союзника Украины.

Назначение Рютте стало формальностью после того, как его единственный соперник на этот пост президент Румынии Клаус Иоганнис объявил на прошлой неделе, что он покинул гонку, поскольку не смог набрать популярности.

Столтенберг также приветствовал избрание Рютте своим преемником.

"Марк - настоящий трансатлантик, сильный лидер и мастер консенсуса. Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках", — сказал он.

Напомним, в феврале этого года Столтенберг заявил, что не хочет продлевать свой контракт. Но члены Североатлантического союза попросили его согласиться с этим после того, как не смогли достичь консенсуса по поводу преемника.

Как писало Politico, страны НАТО потратили месяцы на поиски человека, который вступит в должность генсека, рассматривая в качестве претендентов премьер-министра Дании Мэтте Фредериксена и министра обороны Великобритании Бен Уоллес, однако наконец остановились на кандидатуре Столтенберга.