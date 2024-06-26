Новим генсеком НАТО буде Марк Рютте

26 червня 2024 року рада Північноатлантичного оборонного альянсу (НАТО) вирішила призначити прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем, який змінить Єнса Столтенберга.

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Про це йдеться на сайті НАТО.

Рютте прийме на себе функції генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Столтенберга, який перебував на чолі альянсу десять років.

Після заяви про свою зацікавленість у цій посаді минулого року Рютте заручився підтримкою ключових членів альянсу, включаючи Сполучені Штати, Великобританію, Францію та Німеччину.

Як пише Reuters, деякі країни, особливо зі Східної Європи вважали, що ця посада повинна перейти до представника їхнього регіону. Однак, врешті-решт, вони підтримали Рютте, відомого критика російського президента Володимира Путіна та вірного союзника України.

Призначення Рютте стало формальністю після того, як його єдиний суперник на цю посаду, президент Румунії Клаус Йоганніс, оголосив минулого тижня, що він покинув гонку, оскільки не зміг набрати популярності.

Столтенберг також привітав обрання Рютте своїм наступником.

"Марк є справжнім трансатлантиком, сильним лідером і майстром консенсусу. Я знаю, що залишаю НАТО в надійних руках", — сказав він.

Нагадаємо, у лютому поточного року Столтенберг заявив, що не хоче продовжувати свій контракт. Але члени Альянсу попросили його погодитися на це після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.

Як писало Politico, країни НАТО витратили місяці на пошуки людини, яка обійме посаду генсека, розглядаючи у якості претендетів прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксена й міністра оборони Великої Британії Бен Воллес, однак врешті зупинилися на кандидатурі Столтенберга.