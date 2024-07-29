США оголосили новий пакет безпекової допомоги Україні на суму до 200 млн доларів - ЗМІ

США оголосили про надання нового пакету безпекової допомоги Україні на суму до 200 мільйонів доларів у рамках програми спеціальних президентських повноважень. Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на слова радника з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

За даними видання, безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.

Зазначається, що пакет допомоги надається в рамках повноважень президента США, що дозволяють передавати зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Окрім цього, Україна отримає засоби протиповітряної оборони, засоби для далекобійних ударів та протитанкову зброю через механізм Ініціативи сприяння безпеці України, що передбачає замовлення зброї у виробників у США.

Пакети допомоги від США

Нагадаємо, 3 липня уряд Сполучених Штатів оголосив про виділення нового значного пакету оборонної допомоги Україні, який включатиме ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інші озброєння.

Також у червні США анонсували, що надішлють Україні новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів, який включатиме, серед іншого, далекобійні снаряди.

В кінці травня США надали Україні пакет допомоги в розмірі 275 мільйонів доларів. Туди увійшли артилерійські ракетні системи високої мобільності (або HIMARS), а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, які є дуже затребуваними в Україні.

10 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів на тлі того, що Київ з усіх сил намагається стримати наступ російських військ у Харківській області.

26 квітня США анонсували один з найбільших пакетів військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів. До нього увійшли системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

23 квітня Сполучені Штати заявили, що готують пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, який буде першим з ще не підписаного законопроекту про допомогу Україні та Ізраїлю.

Фото: ua.depositphotos.com