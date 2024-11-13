США надали Україні $1,35 млрд гранту: на що підуть кошти

Україна отримала $1,35 млрд гранту від США. Ці кошти направлять на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що американський уряд надав фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та в координації з міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

Повідомляється, що залучене фінансування спрямують на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

У Міністерстві фінансів України зазначили, що цьогоріч бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі $7,8 млрд, з яких вже мобілізовано $5,2 млрд.

"Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів. Це – найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає Уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби", – підкреслив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, 8 листопада Марченко та регіональний директор Світового банку для Східної Європи Боб Сом уклали угоду на надання гранту в рамках проєкту "PEACE in Ukraine" (Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні).

Згідно з угодою, до України надійде:

$1,35 млрд як грант від Сполучених Штатів Америки;

10,8 млн євро з Цільового фонду багатьох донорів для економічного відновлення України.

Проєкт "PEACE in Ukraine" дозволив Україні залучити майже $28 млрд і понад 1,4 млрд євро від початку повномасштабного вторгнення.