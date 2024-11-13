НБУ курс:

USD

41,38

+0,08

EUR

43,94

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,70

41,63

EUR

44,70

44,54

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Фінанси
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США надали Україні $1,35 млрд гранту: на що підуть кошти

долари
Фото: Freepik

Україна отримала $1,35 млрд гранту від США. Ці кошти направлять на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронювати участь

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що американський уряд надав фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та в координації з міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

Повідомляється, що залучене фінансування спрямують на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

У Міністерстві фінансів України зазначили, що цьогоріч бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі $7,8 млрд, з яких вже мобілізовано $5,2 млрд.

"Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів. Це – найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає Уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби", – підкреслив міністр фінансів  Сергій Марченко.

Нагадаємо, 8 листопада Марченко та регіональний директор Світового банку для Східної Європи Боб Сом уклали угоду на надання гранту в рамках проєкту "PEACE in Ukraine" (Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні).

Згідно з угодою, до України надійде:

  • $1,35 млрд як грант від Сполучених Штатів Америки;
  • 10,8 млн євро з Цільового фонду багатьох донорів для економічного відновлення України.

Проєкт "PEACE in Ukraine" дозволив Україні залучити майже $28 млрд і понад 1,4 млрд євро від початку повномасштабного вторгнення.

Автор:
Світлана Манько