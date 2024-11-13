США выделили Украине $1,35 млрд гранта: на что пойдут средства

Украина получила $1,35 млрд. гранта от США. Эти средства будут направлены на приоритетные гуманитарные и социальные программы.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Отмечается, что американское правительство предоставило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с министерством финансов США Государственным департаментом США.

Сообщается, что привлеченное финансирование будет направлено на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение выплаты заработных плат педагогам.

В Министерстве финансов Украины отметили, что в текущем году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере $7,8 млрд, из которых уже мобилизовано $5,2 млрд.

"Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла 28,2 млрд долларов. Это – крупнейшая финансовая помощь Украине среди всех стран мира. Надежное партнерство с США помогает Правительству Украины сохранять финансовую стабильность и поддерживать граждан через предоставление основных государственных услуг, таких как образование и спасательные службы", – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, 8 ноября Марченко и региональный директор Всемирного банка для Восточной Европы Боб Сом заключили соглашение о предоставлении гранта в рамках проекта "PEACE in Ukraine" (Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине).

Согласно договору, в Украину поступит:

$1,35 млрд. как грант от Соединенных Штатов Америки;

10,8 млн евро из Целевого фонда многих доноров для экономического обновления Украины.

Проект PEACE in Ukraine позволил Украине привлечь почти $28 млрд и более 1,4 млрд евро с начала полномасштабного вторжения.