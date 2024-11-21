США планують "пробачити" Україні $ 4,65 млрд боргу

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу — приблизно 4,65 мільярда доларів.

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Про це повідомляє Голос Америки.

Нагадаємо, Конгрес США ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 мільярд доларів у квітні 2024 року.

За умовами цього документа, економічна допомога — близько 10 мільярдів доларів — надається Києву не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика.

Водночас документ надає Джо Байдену повноваження пробачити 50% цієї позики.

Він передбачає, що з 15 листопада 2024 року — за тиждень після виборів президента США, чинний президент може пробачити до 50% цієї позики, тоді як інші 50% позики зможе пробачити 1-го січня 2026 року вже наступний президент.

“Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це,” — заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Після того, як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Однак, на думку Міллера, цього не станеться.

“Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону”, - наголосив речник Держдепу США.

Нагадаємо, 20 листопада США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів, який, зокрема, включає боєприпаси для систем HIMARS і протитанкові системи Javelin.