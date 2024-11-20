Світовий банк виділить Україні $662 млн на соціальний захист

Кабінет міністрів підтримав залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (одна з п'яти інституцій Групи Світового банку) на 662 мільйони доларів для фінансування програм соціального захисту.

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Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, уряд визнав за доцільне залучити позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку як додаткового фінансування для реалізації проекту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)» у розмірі 662 млн доларів США

Зазначається, що кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету на соціальний захист дітей та сімей, надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини; виплату довічних державних стипендій; соціальний захист осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, 8 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку для Східної Європи Боб Сом уклали угоду на надання гранту в рамках проєкту "PEACE in Ukraine" (Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні).

Згідно з угодою, до України надійде:

$1,35 млрд як грант від Сполучених Штатів Америки;

10,8 млн євро з Цільового фонду багатьох донорів для економічного відновлення України.

Проєкт "PEACE in Ukraine" дозволив Україні залучити майже $28 млрд і понад 1,4 млрд євро від початку повномасштабного вторгнення.

Додамо, Світовий банк допоміг Україні залучити понад $37 мільярдів до бюджету з лютого 2022 року через низку програм, спрямованих на підтримку під час війни.

Загалом Світовий банк започаткував сім проєктів в Україні, включно з соціальною підтримкою населення, відновленням енергетичної та транспортної інфраструктури, а також систем охорони здоров'я та освіти. Основними донорами стали США, Японія, Великобританія та Норвегія.