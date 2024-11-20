Всемирный банк выделит Украине $662 млн на социальную защиту

Кабинет министров поддержал привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития (один из пяти институтов Группы Всемирного банка) на 662 миллиона долларов для финансирования программ социальной защиты.

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Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, правительство признало целесообразным привлечь ссуды от Международного банка реконструкции и развития как дополнительного финансирования для реализации проекта «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)» в размере 662 млн долларов США.

Отмечается, что средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета на социальную защиту детей и семей, предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа; социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства; выплату пожизненных государственных стипендий; социальная защита лиц с инвалидностью.

Напомним, 8 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка для Восточной Европы Боб Сом заключили соглашение на предоставление гранта в рамках проекта "PEACE in Ukraine" (Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине).

Согласно договору, в Украину поступит:

$1,35 млрд. как грант от Соединенных Штатов Америки;

10,8 млн. евро из Целевого фонда многих доноров для экономического восстановления Украины.

Проект PEACE in Ukraine позволил Украине привлечь почти $28 млрд и более 1,4 млрд евро с начала полномасштабного вторжения.

Всемирный банк помог Украине привлечь более $37 миллиардов в бюджет с февраля 2022 г. через ряд программ, направленных на поддержку во время войны.

В целом Всемирный банк основал семь проектов в Украине, включая социальную поддержку населения, восстановление энергетической и транспортной инфраструктуры, а также системы здравоохранения и образования. Основными донорами стали США, Япония, Великобритания и Норвегия.