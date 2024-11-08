Всемирный банк предоставит Украине $750 миллионов: на что направят средства

7 ноября Совет директоров Всемирного банка одобрил новый системный проект в Украине. На этапе утверждения запланированный общий объем финансирования составляет около 750 млн долларов США на 2024-2027 годы.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, средства будут предоставлены в рамках проекта "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE), направленного на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз.

Часть этой суммы будет выделена из фонда ADVANCE Ukraine, поддерживаемого правительством Японии.

"Реализация программы поможет укрепить работу государственных институтов в условиях войны, предоставлять ключевые государственные услуги гражданам в полном объеме. Реформы в рамках проекта направлены на улучшение эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами. В случае необходимости финансирование может быть увеличено", — отметил Шмыгаль.

Как уточняют в Минфине, финансирование по проекту будет состоять из займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на сумму 450 млн долларов США, а также кредита в размере 300 млн долларов США из Специальной программы восстановления для Украины и Молдовы (SPUR) Кризисного фонда Банка.

Украина ожидает привлечь предусмотренные средства уже к концу 2024 года.

Напомним, Украина заключила соглашения с Всемирным банком почти на 600 миллионов долларов США в рамках новой программы "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE). Это стало возможным после договоренностей, достигнутых во время Spring Meetings в Вашингтоне.

Украина получила около $37 млрд из-за проектов Всемирного банка

С февраля 2022 года Всемирный банк помог Украине привлечь более $37 миллиардов в бюджет через ряд программ, направленных на поддержку во время войны.

В целом Всемирный банк основал семь проектов в Украине, включая социальную поддержку населения, восстановление энергетической и транспортной инфраструктуры, а также системы здравоохранения и образования. Основными донорами стали США, Япония, Великобритания и Норвегия.

Среди ключевых инструментов, которые используются, есть "Программа кредитования с привязкой к результатам" (PforR), направленная на финансирование реформ в приоритетных социальных сферах и поддержку государственных финансов. В 2024 году уже стартовал первый проект PforR – системный проект для повышения доступности образования в условиях кризиса на сумму $415 миллионов.

Также напомним, Совет директоров Всемирного банка утвердил создание специального финансового траст-фонда для поддержки Украины. Общий объем фонда составит не менее 10 миллиардов долларов, причем главными донорами выступят США и несколько других стран.