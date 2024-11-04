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Украина и Всемирный банк подписали соглашения почти на 600 млн долларов
Украина заключила соглашения с Всемирным банком на почти 600 миллионов долларов США в рамках новой программы "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE). Это стало возможным после договоренностей, достигнутых во время Spring Meetings в Вашингтоне.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, проект RISE рассчитан до 2027 года и имеет целью поддержку малого и среднего бизнеса, содействие зеленому переходу, улучшение бизнес-среды и выходу на новые рынки.
Общая запланированная сумма инвестиций в программу превышает 1 миллиард долларов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Благодаря поддержке Всемирного банка украинская экономика получит дополнительный ресурс для преодоления вызовов войны, укрепления предпринимательства и внедрения экологических инициатив.
Он добавил, что соглашения подписали Министерством финансов и Министерством экономики Украины.
Украина получила около $37 млрд из-за проектов Всемирного банка
С февраля 2022 года Всемирный банк помог Украине привлечь более $37 миллиардов в бюджет через ряд программ, направленных на поддержку во время войны.
В целом Всемирный банк основал семь проектов в Украине, включая социальную поддержку населения, восстановление энергетической и транспортной инфраструктуры, а также системы здравоохранения и образования. Основными донорами стали США, Япония, Великобритания и Норвегия.
Среди ключевых инструментов, которые используются, есть "Программа кредитования с привязкой к результатам" (PforR), направленная на финансирование реформ в приоритетных социальных сферах и поддержку государственных финансов. В 2024 году уже стартовал первый проект PforR – системный проект для повышения доступности образования в условиях кризиса на сумму $415 миллионов.
Также напомним, Совет директоров Всемирного банка утвердил создание специального финансового траст-фонда для поддержки Украины. Общий объем фонда составит не менее 10 миллиардов долларов, причем главными донорами выступят США и несколько других стран.