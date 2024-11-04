Україна та Світовий банк підписали угоди на майже 600 млн доларів

Україна уклала угоди зі Світовим банком на майже 600 мільйонів доларів США у межах нової програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE). Це стало можливим після домовленостей, досягнутих під час Spring Meetings у Вашингтоні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, проєкт RISE розрахований до 2027 року й має на меті підтримку малого та середнього бізнесу, сприяння зеленому переходу, покращення бізнес-середовища та виходу на нові ринки.

Загальна запланована сума інвестицій у програму перевищує 1 мільярд доларів.

Завдяки підтримці Світового банку, українська економіка отримає додатковий ресурс для подолання викликів війни, зміцнення підприємництва та впровадження екологічних ініціатив.

Він додав, що угоди підписали Міністерство фінансів та Міністерство економіки України.

Україна отримала близько $37 млрд через проєкти Світового банку

Додамо, з лютого 2022 року Світовий банк допоміг Україні залучити понад $37 мільярдів до бюджету через низку програм, спрямованих на підтримку під час війни.

Загалом Світовий банк започаткував сім проєктів в Україні, включно з соціальною підтримкою населення, відновленням енергетичної та транспортної інфраструктури, а також систем охорони здоров'я та освіти. Основними донорами стали США, Японія, Великобританія та Норвегія.

Серед ключових інструментів, які використовуються, є "Програма кредитування з прив'язкою до результатів" (PforR), що спрямована на фінансування реформ у пріоритетних соціальних сферах та підтримку державних фінансів. У 2024 році вже стартував перший проєкт PforR — системний проєкт для підвищення доступності освіти в умовах кризи на суму $415 мільйонів.

Також нагадаємо, Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для підтримки України. Загальний обсяг фонду складе щонайменше 10 мільярдів доларів, причому головними донорами виступлять США та кілька інших країн.