Світовий банк надасть Україні $750 мільйонів: на що спрямують кошти

7 листопада Рада директорів Світового банку схвалила новий системний проєкт в Україні. На етапі затвердження запланований загальний обсяг фінансування сягає близько 750 млн доларів США на 2024-2027 роки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти будуть надані в межах проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз.

Частина цієї суми буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується Урядом Японії.

"Реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі. Реформи у межах проєкту спрямовані на покращення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У разі потреби фінансування може бути збільшене", - зауважив Шмигаль.

Як уточнюють у Мінфіні, фінансування за проєктом складатиметься з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на суму 450 млн доларів США, а також кредиту обсягом 300 млн доларів США зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови (SPUR) Кризового фонду Банку.

Україна очікує залучити передбачені кошти вже до кінця 2024 року.

Нагадаємо, Україна уклала угоди зі Світовим банком на майже 600 мільйонів доларів США у межах нової програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE). Це стало можливим після домовленостей, досягнутих під час Spring Meetings у Вашингтоні.

Україна отримала близько $37 млрд через проєкти Світового банку

Додамо, з лютого 2022 року Світовий банк допоміг Україні залучити понад $37 мільярдів до бюджету через низку програм, спрямованих на підтримку під час війни.

Загалом Світовий банк започаткував сім проєктів в Україні, включно з соціальною підтримкою населення, відновленням енергетичної та транспортної інфраструктури, а також систем охорони здоров'я та освіти. Основними донорами стали США, Японія, Великобританія та Норвегія.

Серед ключових інструментів, які використовуються, є "Програма кредитування з прив'язкою до результатів" (PforR), що спрямована на фінансування реформ у пріоритетних соціальних сферах та підтримку державних фінансів. У 2024 році вже стартував перший проєкт PforR — системний проєкт для підвищення доступності освіти в умовах кризи на суму $415 мільйонів.

Також нагадаємо, Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для підтримки України. Загальний обсяг фонду складе щонайменше 10 мільярдів доларів, причому головними донорами виступлять США та кілька інших країн.