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США планируют "простить" Украине $4,65 млрд долга

Администрация Байдена обратилась в Конгресс с предложением списать 4,65 млрд долларов долга Украины
Администрация Байдена обратилась в Конгресс с предложением списать 4,65 млрд долларов долга Украины

Администрация действующего президента США Джо Байдена подала в Конгресс заявление о намерении отменить половину долга Украины на экономическую помощь — около 4,65 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Голос Америки.

Напомним, Конгресс США принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов в апреле 2024 года.

По условиям этого документа, экономическая помощь — около 10 миллиардов долларов — предоставляется Киеву не на безвозмездной основе, а как условно-возвратный заем.

В то же время документ предоставляет Джо Байдену полномочия простить 50% этого займа.

Он предусматривает, что с 15 ноября 2024 года — через неделю после выборов президента США, действующий президент может простить до 50% этого займа, тогда как остальные 50% займа сможет простить 1 января 2026 уже следующий президент.

"Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти займы за оказанную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это", — заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

После того, как Белый дом сообщил Конгрессу об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражении против этого. Однако, по мнению Миллера, этого не произойдет.

«Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая преимущественную поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем соблюдать закон”, — подчеркнул спикер Госдепа США.

Напомним, 20 ноября США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов, который, в частности, включает в себя боеприпасы для систем HIMARS и противотанковые системы Javelin.

Автор:
Светлана Манько