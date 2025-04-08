Трамп объявил о рекордном оборонном бюджете США в размере одного триллиона долларов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что оборонный бюджет Америки впервые в истории будет составлять около одного триллиона долларов.

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Об этомсообщает Politicio.

"Никто не видел ничего подобного... Мы должны быть сильными, вокруг сейчас очень много плохих сил. Мы намерены тратить каждый доллар налогоплательщика с умом — на летальность и готовность", — сказал Трамп журналистам.

Он не уточнил, входит ли в эту сумму только расходы Пентагона, это весь бюджет на национальную оборону, который распространяется на другие ведомства.

Глава Пентагона Пит Хегсет, в свою очередь, заявил, что Трамп "восстанавливает наши вооруженные силы – и быстро".

Объявленный оборонный бюджет значительно больше всех программ национальной обороны в 2025 году — конгресс США ранее выделил 892 миллиарда долларов на расходы Пентагона, разработку ядерного оружия и программы безопасности других ведомств.

Как отмечает Politico, комментарии Трампа и Хегсета стали неожиданностью, поскольку федеральный бюджет, как ожидается, будет обнародован лишь в конце мая.

Напомним, в марте Китай заявил, что увеличит свой оборонный бюджет на 7,2% в этом году, поскольку он продолжает свою кампанию по созданию большей и более современной армии, чтобы отстаивать свои территориальные претензии и бросить вызов лидерству США в обороне в Азии.

Военные расходы Китая остаются вторыми по величине после США, а оборонный бюджет страны составляет около 245 миллиардов долларов. Пентагон и многие эксперты говорят, что общие расходы Китая на оборону могут быть на 40% выше или больше из-за статей, включенных в другие бюджеты.

РФ же потратила на войну в Украине $462 млрд в 2024 году, что составляет эквивалент 6,7% ВВП.