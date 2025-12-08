В США согласовали оборонный бюджет: какую сумму выделят на военную помощь Украине

Американские конгрессмены обнародовали текст компромиссного проекта Закона о национальном оборонном финансировании (NDAA), предусматривающего рекордные расходы на национальную безопасность в размере 901 млрд долларов. В него включена помощь Украине на $400 млн.

Как пишет Delo.ua, текст законопроекта опубликовало издание Hill.

Так, документ предлагается повторно авторизовать «Инициативу содействия безопасности в Украине» (USAI) на 400 миллионов долларов. Эта программа финансирует закупки нового оружия и оборудования для ВСУ у оборонных компаний.

Fox News пишет, что речь идет о 2026 и 2027 фискальные годы. То есть, Украина получит 800 млн долларов в течение следующих двух лет.

Кроме того, Конгресс потребует участить отчетность о вкладе союзников, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.

Издание пишет, что бюджет прежде всего направлен на развитие экономического и военного соперничества США с Китаем. Это включает введение новых инвестиционных ограничений, запрет ряда китайских технологий в цепочках поставок Пентагона, а также расширение разведывательных усилий по отслеживанию глобального следа Пекина.

Reuters называет этот законопроект компромиссом между версиями, принятыми Сенатом и Палатой представителей.

Так в нем бюджет Министерства обороны США на $8 миллиардов больше, чем $892,6 миллиарда, которые ранее пригласил президент Дональд Трамп.

Теперь обе палаты Конгресса США должны одобрить этот документ.

Украина же в бюджете на 2026 год заложила на оборону и безопасность 2,8 трлн грн.

Поддержка Украины в 2026 году станет меньше

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что в проекте бюджета США на 2026 год предусмотрено сокращение финансирования на поставку вооружения для Украины.

Он пояснил, что администрация действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.

По словам Гегсета, мирное соглашение через переговоры сейчас рассматривается как оптимальный путь, с учетом сложной ситуации в мире.

Оборонные бюджеты США и Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что оборонный бюджет Америки впервые в истории будет составлять около одного триллиона долларов.

В марте Китай заявил, что увеличит свой оборонный бюджет на 7,2% в этом году, поскольку он продолжает свою кампанию по созданию большей и более современной армии, чтобы отстаивать свои территориальные претензии и бросить вызов лидерству США в обороне в Азии.

Военные расходы Китая остаются вторыми по величине после США, а оборонный бюджет страны составляет около 245 миллиардов долларов. Пентагон и многие эксперты говорят, что общие расходы Китая на оборону могут быть на 40% выше или больше из-за статей, включенных в другие бюджеты.

Вместо этого РФ потратила на войну в Украине $462 млрд в 2024 году, что составляет эквивалент 6,7% ВВП.



