ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

США розблокували $400 млн військової допомоги для України

Піт Гегсет
Піт Гегсет. Фото: https://x.com/PeteHegseth

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що фінансування для України в обсязі $400 млн, раніше затверджене Конгресом, було розблоковано після кількох тижнів внутрішніх перевірок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

"Ці кошти виділили на розвиток європейського потенціалу, і станом на вчора їх вже розблокували", — сказав Гегсет під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників.

В. о. контролера Пентагону Джулс Херст додав, що ці гроші ще не виділили за контрактом, і те, як їх використають, залежатиме від того, яку зброю захоче купити Україна.

Йдеться про 400 мільйонів доларів, які Конгрес у межах оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік виділив на USAI – ініціативу, що передбачає виробництво американськими компаніями пріоритетної зброї для Сил оборони України.  Довгий час ці кошти були заморожені. Ще 400 мільйонів за цією ж програмою закладено на 2027 рік.

Підтримка України у 2026 стане меншою

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що у проєкті бюджету США на 2026 рік передбачене скорочення фінансування на постачання озброєння для України.

Він пояснив, що адміністрація діє за новим підходом до конфлікту, надаючи перевагу дипломатичному врегулюванню.

За словами Гегсета, мирна угода через переговори нині розглядається як оптимальний шлях, з урахуванням складної безпекової ситуації у світі.

Зауважимо, Україна у бюджеті на 2026 рік заклала на оборону та безпеку 2,8 трлн грн.

Автор:
Світлана Манько