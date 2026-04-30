США розблокували $400 млн військової допомоги для України

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що фінансування для України в обсязі $400 млн, раніше затверджене Конгресом, було розблоковано після кількох тижнів внутрішніх перевірок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg..

"Ці кошти виділили на розвиток європейського потенціалу, і станом на вчора їх вже розблокували", — сказав Гегсет під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників.

В. о. контролера Пентагону Джулс Херст додав, що ці гроші ще не виділили за контрактом, і те, як їх використають, залежатиме від того, яку зброю захоче купити Україна.

Йдеться про 400 мільйонів доларів, які Конгрес у межах оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік виділив на USAI – ініціативу, що передбачає виробництво американськими компаніями пріоритетної зброї для Сил оборони України. Довгий час ці кошти були заморожені. Ще 400 мільйонів за цією ж програмою закладено на 2027 рік.

Підтримка України у 2026 стане меншою

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що у проєкті бюджету США на 2026 рік передбачене скорочення фінансування на постачання озброєння для України.

Він пояснив, що адміністрація діє за новим підходом до конфлікту, надаючи перевагу дипломатичному врегулюванню.

За словами Гегсета, мирна угода через переговори нині розглядається як оптимальний шлях, з урахуванням складної безпекової ситуації у світі.

Зауважимо, Україна у бюджеті на 2026 рік заклала на оборону та безпеку 2,8 трлн грн.