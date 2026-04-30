США разблокировали $400 млн военной помощи для Украины

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что финансирование для Украины в объеме $400 млн, ранее утвержденное Конгрессом, было разблокировано после нескольких недель внутренних проверок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

"Эти средства выделили на развитие европейского потенциала, и по состоянию на вчера они уже разблокированы", — сказал Гегсет во время слушаний в Комитете по вопросам вооруженных сил Палаты представителей.

И. о. Контролер Пентагона Джулс Херст добавил, что эти деньги еще не выделили по контракту, и то, как их используют, будет зависеть от того, какое оружие захочет купить Украина.

Речь идет о 400 миллионах долларов, которые Конгресс в рамках оборонного бюджета на 2026 финансовый год выделил на USAI – инициативу, предусматривающую производство американскими компаниями приоритетного оружия для Сил обороны Украины. Долгое время эти средства были заморожены. Еще 400 миллионов по этой же программе заложены на 2027 год.

Поддержка Украины в 2026 году станет меньше

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что в проекте бюджета США на 2026 год предусмотрено сокращение финансирования на поставку вооружения для Украины.

Он пояснил, что администрация действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.

По словам Гегсета, мирное соглашение через переговоры сейчас рассматривается как оптимальный путь, с учетом сложной ситуации в мире.

Отметим, что Украина в бюджете на 2026 год заложила на оборону и безопасность 2,8 трлн грн.