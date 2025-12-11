В США приняли оборонный бюджет: сколько денег предусмотрено для Украины

Палата представителей США в среду, 10 декабря, приняла компромиссную версию Закона о национальной обороне (NDAA), в котором предусмотрено $800 млн в поддержку Украины в течение двух лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters .

Этот законопроект поддержали 312 конгрессменов, еще 112 проголосовали против.

Общий объем оборонного бюджета составляет около 1 трлн долларов (901 млрд долларов). NDAA принимается ежегодно, поэтому документ традиционно охватывает широкий спектр вопросов.

В документе для Украины заложено 800 млн. долларов (по 400 млн. на 2026 и 2027 годы) в рамках "Инициативы содействия безопасности в Украине" (USAI). Эта программа финансирует закупки нового оружия и оборудования для ВСУ у американских оборонных компаний.

Также предусмотрено продолжение инициативы безопасности Балтии для усиления оборонных возможностей Латвии, Литвы и Эстонии. На эти нужды выделено 175 млн. долларов.

Законопроект ограничивает возможность Пентагона сократить численность американских войск в Европе до менее 76 000 человек и запрещает командующему американскими войсками в Европе отказываться от звания Верховного главнокомандующего НАТО.

Теперь этот документ должен одобрить Сенат США – верхняя палата американского парламента.

А окончательно закон вступит в силу после его подписания президентом Дональдом Трампом.

Американские конгрессмены обнародовали текст компромиссного проекта Закона о национальном оборонном финансировании (NDAA), предусматривающего рекордные расходы на национальную безопасность в размере 901 млрд долларов. В него включена помощь Украине на $400 млн.

Отметим, что Украина в бюджете на 2026 год заложила на оборону и безопасность 2,8 трлн грн.

Поддержка Украины в 2026 году станет меньше

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что в проекте бюджета США на 2026 год предусмотрено сокращение финансирования на поставку вооружения для Украины.

Он пояснил, что администрация действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.

По словам Гегсета, мирное соглашение через переговоры сейчас рассматривается как оптимальный путь, с учетом сложной ситуации в мире.

Оборонные бюджеты США и Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что оборонный бюджет Америки впервые в истории будет составлять около одного триллиона долларов.

В марте Китай заявил, что увеличит свой оборонный бюджет на 7,2% в этом году, поскольку он продолжает свою кампанию по созданию большей и более современной армии, чтобы отстаивать свои территориальные претензии и бросить вызов лидерству США в обороне в Азии.

Военные расходы Китая остаются вторыми по величине после США, а оборонный бюджет страны составляет около 245 миллиардов долларов. Пентагон и многие эксперты говорят, что общие расходы Китая на оборону могут быть на 40% выше или больше из-за статей, включенных в другие бюджеты.

Вместо этого РФ потратила на войну в Украине $462 млрд в 2024 году, что составляет эквивалент 6,7% ВВП.