Первый в Украине: завод в Хмельницкой области устанавливает уникальное оборудование по производству сахара

На предприятии "Староконстантиновсахар" продолжается строительство вакуум-кристаллизатора непрерывного действия. Этот аппарат станет первым оборудованием такого типа, установленным на сахарном заводе Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба завода.

Вакуум-кристаллизатор выполняет функцию превращения сахарного сиропа в утфель – смесь из кристаллов сахара и межкристального раствора. Внутри аппарата поддерживается пониженное давление. Благодаря вакууму сироп закипает при более низкой температуре, что предотвращает перегревание и карамелизацию продукта.

Существующие аналоги на украинских фабриках работают по принципу периодического действия, требующего остановок для выгрузки продукции. Новая установка будет работать без остановок: сироп будет поступать в систему постоянно, а готовый утфель будет выводиться в непрерывном режиме. Такой подход стабилизирует температурный режим, обеспечивает одинаковые размеры сахарных кристаллов и уменьшает потребление энергоресурсов на этапе варки.

"Мы работаем над модернизацией производства и внедрением решений, которые позволят предприятию работать еще эффективнее", - отмечает главный инженер Иван Мисько.

Дополнительно технические специалисты отрасли отмечают, что переход на непрерывную кристаллизацию уменьшает расход технологического пара на 10-15%. Это снижает себестоимость готового песка и повышает выход чистого продукта из тонны переработанной свеклы. Автоматизация подачи сырья минимизирует влияние человеческого фактора на качество готовой партии. Несмотря на финансовые риски, предприятие продолжает финансировать переоснащение технических линий.

О заводе

ООО "Староконстантинов сахар" основано в 2007 году на базе Староконстантиновского сахарного завода. Предприятие занимается переработкой сахарной свеклы и производством белого кристаллического сахара.

Продукция завода включает в себя: сахар-песок первой и второй категорий; товарный жом, используемый в качестве корма для животных; сахарную мелассу (потоку) для химической и дрожжевой промышленности.



По данным YouControl, размер уставного капитала общества превышает 192 млн грн. Его конечным бенефициарным владельцем является Александр Спивак с долей в 99,98%.



Напомним, украинские сахаровары уже произвели 1,615 млн тонн сахара в текущем 2025-2026 маркетинговом году. Несмотря на то, что сезон переработки продолжается, ожидается, что финальные показатели превысят отметку в 1,7 млн тонн.