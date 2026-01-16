Производство сахара в Украине растет: эксперты прогнозируют более 1,7 млн. тонн в текущем сезоне

Украинские сахаровары уже произвели 1,615 млн. тонн сахара в текущем 2025-2026 маркетинговом году. Несмотря на то, что сезон переработки продолжается, ожидается, что финальные показатели превысят отметку в 1,7 млн тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила руководитель правления Национальной ассоциации производителей сахара "Укрсахар" Яна Кавушевская в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее данным, в 2025 году под сахарную свеклу было отведено 199 тыс. га. При урожайности 58 т/га аграрии собрали 11,4 млн. тонн сырья.

Пока 27 сахарных заводов ассоциации "Укрсахар" уже приняли на переработку 10,8 млн тонн свеклы, однако поставки урожая в предприятия еще не завершились.

"Согласно нашим ожиданиям, производство сахара в 2025-2026 МГ превысит 1,7 млн тонн. По состоянию на 10 января заводы, входящие в ряды ассоциации, произвели 1,615 млн тонн", - сказала Кавушевская.

В "Укрсахаре" уточнили, что внутреннее потребление сахара в Украине до полномасштабной войны, даже после потери Крыма, части Донецкой и Луганской областей составило 1,2-1,3 млн тонн, а на 300-400 тыс. тонн меньше. Поэтому Украине в текущем маркетинговом году желательно экспортировать не менее 700 тыс. тонн.

По словам эксперта, маршруты экспорта сахара в 2026-м не изменятся. Приоритетными будут рынки, куда выгодно снабжать товар благодаря оптимальной стоимости перевозок.

"В 2025 году Украина экспортировала 464 тыс. тонн сахара, из которых 27% уехало в Европейский Союз, остальные были поставлены на мировой рынок (…) в страны Ближнего Востока и Балкан", - отметила председатель правления "Укрсахара".

Лидером по импорту украинского сахара стал Ливан (71 тыс. тонн), сместив прошлогоднего фаворита — Турцию. В топ-5 покупателей также вошли Болгария (66 тыс. тонн), Северная Македония (39 тыс. тонн), Ливия (34 тыс. тонн), Сирия и Турция.

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2025 года 26 сахарных заводов, входящих в состав "Укрсахар", переработали 8 млн 360 тыс. тонн сахарной свеклы и произвели 1 млн 250 тыс. тонн сахара.