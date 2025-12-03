В Україні вже виробили понад 1 млн т цукру: яка область лідирує

Станом на 1 грудня 26 цукрових заводів, що входять до складу Національної асоціації цукровиків України “Укрцукор”, переробили 8 млн 360 тис. тонн цукрових буряків і виробили 1 млн 250 тис. тонн цукру.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАЦУ "Укрцукор".

Зазначається, що поточний показник виходу цукру становить 15,02% (минулого сезону — 14,11%). Це пояснюється вищою цукристістю буряків .

У грудні переробку солодких коренів продовжать 22 цукрових заводи.

Які регіони лідирують

За даними галузевих експертів, серед регіонів лідером виробництва залишається Вінницька область, де вироблено 263 тис.тонн цукру.

Також переробку буряків також здійснює Горохівський цукровий завод, який не входить в “Укрцукор” і не подає оперативну інформацію про хід переробки.

В Україні скоротиться виробництво цукру

В Україні 1 вересня традиційно розпочався новий сезон цукроваріння. Цього року працюватимуть 27 цукрових заводів, які планують виробити 1,5 млн тонн продукції.

Протягом останніх п'яти років площі під цукровим буряком в Україні були стабільними, на рівні 220 тис. га. Цього року спостерігається суттєве скорочення — до 198 тис. га, що на 22% менше порівняно з минулим сезоном. Основною причиною такого скорочення стала обмежена квота Європейського Союзу на імпорт українського цукру.

Аналітики прогнозують виробництво близько 1,5 млн т цукру в Україні. Це менше на 300 тис. т порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тис. т.

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн продукції на суму $419 млн.