В Украине уже произвели более 1 млн т сахара: какая область лидирует

По состоянию на 1 декабря 26 сахарных заводов, входящих в состав Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрсахар", переработали 8 млн. 360 тыс. тонн сахарной свеклы и произвели 1 млн. 250 тыс. тонн сахара.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАЦА "Укрсахар".

Отмечается, что текущий показатель выхода сахара составляет 15,02% (в прошлом сезоне – 14,11%). Это объясняется высшей сахаристостью свеклы.

В декабре переработку сладких корней продолжат 22 сахарных завода.

Какие регионы лидируют

По данным отраслевых экспертов, среди регионов лидером производства остается Винницкая область, где произведено 263 тыс. тонн сахара.

Также переработку свеклы также осуществляет Гороховский сахарный завод, который не входит в Укрсахар и не представляет оперативную информацию о ходе переработки.

В Украине сократится производство сахара

В Украине 1 сентября традиционно начался новый сезон сахароварения. В этом году будут работать 27 сахарных заводов, которые планируют произвести 1,5 млн тонн продукции.

За последние пять лет площади под сахарной свеклой в Украине были стабильными, на уровне 220 тыс. га. В этом году наблюдается существенное сокращение до 198 тыс. га, что на 22% меньше по сравнению с прошлым сезоном. Основной причиной такого сокращения стала ограниченная квота Европейского Союза на импорт украинского сахара.

Аналитики прогнозируют производство около 1,5 млн. т сахара в Украине. Это меньше на 300 тыс. т по сравнению с прошлым сезоном, но этот объем перекрывает внутреннее потребление сахара, что с 2022 года оценивается на уровне 900 тыс. т.

В 2024 году украинские производители установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн продукции на сумму $419 млн.