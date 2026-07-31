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Украинский производитель косметики потерял магазин и офис из-за российской атаки в Киеве

ElfaShop
В результате ракетного удара по столице сгорел магазин и пострадал офис сети уходовой косметики/ElfaShop

В ночь на 30 июля в результате очередной российской ракетной атаки по Киеву был полностью уничтожен магазин сети косметики ElfaShop.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации компании, в результате попадания и последующего пожара торговая точка сгорела дотла.

В Elfashop отмечают, что уничтожение объекта является тяжелым уроном для всей команды, однако ритейлер планирует полностью восстановить разрушенное пространство.

"Это большая потеря для всей нашей команды. Боль, ярость и ненависть к российским террористам, которые разрушают наши города, дома и украинский бизнес. Но самое главное — все живы. Мы не сдаемся!" – говорится в сообщении.

Кроме того, значительные повреждения получил офис компании, расположенный рядом с магазином. Среди сотрудников сети никто не пострадал.

Несмотря на разрушение одного из объектов, сеть продолжает свою работу в штатном режиме. Для покупателей открыты 18 других торговых точек ElfaShop в столице.

Кроме того, без изменений и задержек принимает официальный интернет-магазин компании.

О компании

ElfaShop – сеть фирменных магазинов и интернет-магазин косметики и товаров для ухода, входящих в Elfa Group. В сети представлены преимущественно собственные бренды, в частности, Dr. Santé, Green Pharmacy, O'Herbal, The Doctor, Elfa Pharm и другие.

Также в результате российской атаки на Львов в ночь на 30 июля полностью уничтожена крафтовая винодельня Axis Wine. Компания лишилась производства и объявила сбор средств на восстановление, однако масштабы убытков пока не раскрывает.

Автор:
Татьяна Бессараб