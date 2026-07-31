Український виробник косметики втратив магазин та офіс через російську атаку у Києві

У ніч на 30 липня внаслідок чергової російської ракетної атаки по Києву було повністю знищено магазин мережі доглядової косметики ElfaShop.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

За інформацією компанії, внаслідок влучання та подальшої пожежі торгова точка згоріла вщент.

В Elfashop зазначають, що знищення об'єкта є важкою втратою для всієї команди, однак ритейлер планує повністю відновити зруйнований простір.

"Це велика втрата для всієї нашої команди. Біль, лють і ненависть до російських терористів, які руйнують наші міста, домівки та український бізнес. Але найголовніше — усі живі. Та ми не здаємося!" - йдеться в повідомленні.

Крім того, значних пошкоджень зазнав офіс компанії, розташований поруч із магазином. Серед співробітників мережі ніхто не постраждав.

Попри руйнування одного з об'єктів, мережа продовжує свою роботу у штатному режимі. Наразі для покупців відкриті 18 інших торгових точок ElfaShop у столиці.

Крім того, без змін та затримок приймає замовлення офіційний інтернет-магазин компанії.

Про компанію

ElfaShop – мережа фірмових магазинів та інтернет-магазин косметики й товарів для догляду, що входить до Elfa Group. У мережі представлені переважно власні бренди, зокрема Dr. Santé, Green Pharmacy, O'Herbal, The Doctor, Elfa Pharm та інші.

Також унаслідок російської атаки на Львів у ніч на 30 липня повністю знищено крафтову виноробню Axis Wine. Компанія втратила виробництво та оголосила збір коштів на відновлення, однак масштаби збитків поки не розкриває.