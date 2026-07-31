Почти 850 млн грн: Минэнерго вложило резервные средства "Энергоатома" в государственные военные облигации

Министерство энергетики Украины инвестировало более 844 млн. грн. из финансового резерва "Энергоатома" в государственные военные облигации. Деньги, которые раньше лежали на счетах, теперь будут работать на государственный бюджет и сохранят свою стоимость для будущих работ на ядерных объектах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Защита средств от инфляции

Как объяснили в Минэнерго, финансовый резерв формируется за счет регулярных взносов АО "НАЭК "Энергоатом". Ранее эти средства накапливались на банковских счетах и из-за инфляционных процессов теряли покупательную способность.

Инвестирование в государственные ценные бумаги позволяет защитить накопление от обесценения и обеспечить дополнительное наполнение резерва за счет полученного дохода.

Результаты аукционов

По результатам второго аукциона по размещению ОВГЗ 28 июля 2026 приобретено 494 940 военных облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 517 млн грн.

В результате двух аукционов 23 июня и 28 июля 2026 года Министерство энергетики Украины приобрело 813 711 военных облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму более 844 млн грн. В

Назначение денежных ресурсов

В будущем накопленные средства и полученная от них прибыль будут направлены на финансирование работ по снятию с эксплуатации ядерных установок. Введенный механизм обеспечивает управление финансовым резервом и исполнение обязательств государства в сфере ядерной безопасности.

Напомним, в июне Минэнерго впервые за почти два десятилетия совершило покупку облигаций внутреннего государственного займа за счет средств финансового резерва. Первые 400 млн грн уже инвестированы в государственные ценные бумаги.