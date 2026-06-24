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Минэнерго впервые за почти 20 лет приобрело ОВГЗ для финансового резерва
Министерство энергетики Украины впервые за почти два десятилетия совершило покупку облигаций внутреннего государственного займа за счет средств финансового резерва. Первые 400 млн грн уже инвестированы в государственные ценные бумаги.
Как сообщает Delo.ua, об этом заявил Министр энергетики Украины Денис Шмигаль.
В целом в 2026 году объем таких инвестиций планируется довести до около 785 млн грн. Эти средства накапливаются специально для предстоящего финансирования работ по снятию с эксплуатации ядерных установок.
Приобретение государственных облигаций явилось первым практическим шагом в реализации законодательного механизма управления средствами этого стратегического резерва. Сам фонд формируется за счет ежемесячных взносов АО НАЭК «Энергоатом», которое перечисляет в специальный фонд 65,4 млн грн.
Защита ядерного резерва от инфляции
В течение длительного времени средства этого финансового резерва просто хранились на счетах и не привлекались в инструменты сохранения стоимости. Поэтому деньги, накопленные до 2025 года, существенно обесценились в результате инфляционных процессов.
Инвестирование накоплений в ОВГЗ решает сразу несколько ключевых задач:
- Защита от инфляции: сохранение покупательной способности денег;
- Дополнительный доход: капитализация резерва за счет процентных выплат по государственным облигациям;
- Надежность: использование гарантированного государством финансового инструмента.
Запуск этого механизма позволит Украине последовательно формировать систему финансового обеспечения ядерной безопасности в соответствии с международными обязательствами и мировыми практиками, а также усилит финансовую устойчивость государства в сфере радиационной безопасности.
Напомним, с начала года правительство привлекло от продажи и обмена ОВГЗ почти 201 млрд гривен. В течение января-мая правительство привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа на аукционах более 166 миллиардов гривен, 452 миллиона долларов США и почти 295 миллионов евро, тогда как на погашение по внутренним долговым бумагам было направлено 134,1 миллиарда гривен, 650 миллионов долларов и 188,8 миллиона евро.