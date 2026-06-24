Міненерго вперше за майже 20 років придбало ОВДП для фінансового резерву

Міністерство енергетики України вперше за майже два десятиліття здійснило купівлю облігацій внутрішньої державної позики за рахунок коштів фінансового резерву. Перші 400 млн грн уже інвестовано в державні цінні папери.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив Міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Загалом протягом 2026 року обсяг таких інвестицій планується довести до близько 785 млн грн. Ці кошти накопичуються спеціально для майбутнього фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок.

Придбання державних облігацій стало першим практичним кроком у реалізації законодавчого механізму управління коштами цього стратегічного резерву. Сам фонд формується за рахунок щомісячних внесків АТ «НАЕК «Енергоатом», яке перераховує до спеціального фонду 65,4 млн грн.

Захист ядерного резерву від інфляції

Протягом тривалого часу кошти цього фінансового резерву просто зберігалися на рахунках і не залучалися до інструментів збереження вартості. Через це гроші, накопичені до 2025 року, суттєво знецінилися внаслідок інфляційних процесів.

Інвестування накопичень у ОВДП вирішує одразу кілька ключових завдань:

Захист від інфляції: збереження купівельної спроможності грошей;

Додатковий дохід: капіталізація резерву за рахунок відсоткових виплат за державними облігаціями;

Надійність: використання гарантованого державою фінансового інструменту.

Запуск цього механізму дозволить Україні послідовно формувати систему фінансового забезпечення ядерної безпеки відповідно до міжнародних зобов’язань та світових практик, а також посилить фінансову стійкість держави у сфері радіаційної безпеки.

Нагадаємо, з початку року уряд залучив від продажу та обміну ОВДП майже 201 млрд гривень. Протягом січня – травня уряд залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики на аукціонах понад 166 мільярдів гривень, 452 мільйони доларів США та майже 295 мільйонів євро, тоді як на погашення за внутрішніми борговими паперами було спрямовано 134,1 мільярда гривень, 650 мільйонів доларів та 188,8 мільйона євро.