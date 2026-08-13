Залізничний експорт українського збіжжя у серпні впав на 72%: як змінилися маршрути

У серпні обсяг експортних перевезень зерна залізницею скоротився на 72% порівняно з липнем. Основне падіння потоків відбулося в напрямку портів Великої Одеси, тоді як перевалка через порт Ізмаїл та західні кордони зросла.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

"Середньодобовий обсяг навантаження у серпні становить 31,3 тис. т. Це на 19,3 тис. т, або на 38%, менше, ніж у минулому місяці", — зазначив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

Станом на 12 серпня залізницею загалом транспортовано 435,8 тис. т зерна. Показник менший на 46,9% за липневий і на 52,1% менший порівняно з аналогічним періодом 2025 року. В експортному сполученні перевезено 201,7 тис. т збіжжя, що на 72% менше, ніж у липні, та на 76% менше, ніж торік.

Перерозподіл експортних напрямків

Перерозподіл експортних потоків зерна у серпні має такий вигляд:

порти Великої Одеси — 75,2 тис. т (скорочення на 88,5% порівняно з липнем);

порт Ізмаїл — 91,1 тис. т (зростання в 11,5 раза);

західні прикордонні переходи — 126,4 тис. т (зростання на 80,5%).

Раніше повідомлялося, що Україна розглядає можливість транспортування зернових вантажів залізницею через територію Молдови як більш безпечний варіант експорту порівняно з морським шляхом.