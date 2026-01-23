Запланована подія 2

У січні Україна скоротила передачу зернових залізницею: який напрямок став ключовим

Угорщина нарощує обсяги приймання українського зерна залізницею. / Укрзалізниця

Початок 2026 року приніс зміни в експорті агропродукції залізницею. Поки на більшості західних кордонів спостерігається певне затишшя, переходи з Угорщиною працюють на повну потужність. Саме ця країна вирвалася в лідери за обсягами приймання українського збіжжя, демонструючи впевнене зростання на тлі загального зниження активності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

Напрямки та обсяги експорту

Під час онлайн-наради представники АТ "Укрзалізниця" з учасниками аграрного ринку зазначили, що сьогодні через українсько-угорські переходи щодоби проходить у середньому 58,4 вагона із зерном. Якщо порівнювати з груднем минулого року, то потік збільшився на 6,8 одиниці на добу. Це робить Угорщину ключовим логістичним партнером України на початку року.

На відміну від угорського напрямку, інші сусіди демонструють спад динаміки:

  • Словаччина — обсяги впали до 22,9 вагона на добу (мінус 8,1 одиниці порівняно з груднем); 
  • Польща — середньодобовий показник становить лише 7,8 одиниці, що на 4,1 вагона менше, ніж минулого місяця; 
  • Румунія показує найскромніший результат — 5,1 вагона на добу, не дотягуючи до грудневих цифр на 2,8 одиниці.

Загальна картина

Загалом через усі західні прикордонні переходи щодня проходить близько 169 вагонів із зерном та шротом. Попри активність на угорському напрямку, загальний показник по всьому кордону знизився на 16 одиниць (або на 8,6%) відносно грудневих результатів.

Такі зміни в логістиці змушують українських експортерів ще більше фокусуватися на стабільних шляхах через Угорщину, щоб забезпечити безперебійне постачання врожаю на світові ринки.

Нагадаємо, експорт українського зерна з початку сезону 2025/26 перевищив 16,9 млн тонн. З цієї суми майже 1,39 млн тонн було відправлено іноземним партнерам протягом січня. Це на 17%, або на 284 тисячі тонн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук