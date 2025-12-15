Експорт зернових "Укрзалізницею" у грудні зріс на 9%: за кордон перевезено понад 872 тисяч тонн збіжжя

За першу декаду грудня залізничним транспортом перевезено на експорт 872,3 тисячі тонн зерна. Цей результат на 9% вищий за аналогічний період листопада, хоча він і залишається на 3,2% нижчим за торішній показник грудня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

За даними заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерія Ткачова, логістика українського зерна у розподілі потоків за перші 10 днів грудня виглядає так:

морські порти — близько 90% всього збіжжя прямує саме сюди, що підкреслює критичну важливість морського шляху для експорту зернових;

західні кордони — через сухопутні прикордонні переходи транспортується близько 10% експортного обсягу.

Загалом за цей період залізниця перевезла 940,3 тисячі тонн зернових вантажів (включаючи внутрішні перевезення), що на 2,8% більше, ніж у листопаді.

Динаміка навантаження

Незважаючи на активний експорт, саме навантаження зерна безпосередньо на станціях залізниці у грудні продемонструвало невелике зниження. Показник склав 784,9 тисячі тонн. Це на 5,7% менше за листопадові цифри та на 6% нижче, ніж за аналогічний період минулого року.

Передача зернових вантажів

За вказаний період обсяги середньодобової передачі зернових вантажів "Укрзалізницею" зросли в напрямку усіх сусідніх країн. Загальний показник передачі зерна та шротів сягнув 206 вагонів на добу.

Угорщина залишається лідером за загальною кількістю. У середньому через кордон проходять 49,7 вагона з зерном на добу. У напрямку Словаччини — 34,3 вагона. Через українсько-польські переходи щодоби прямують 13,8 вагона із зерном. Румунія додала 1,4 вагона до свого середньодобового показника, який тепер становить 12,8 одиниці.

Як повідомлялося раніше, у листопаді "Укрзалізниця" значно збільшила обсяги перевезення зернових вантажів на експорт. За перші 25 діб місяця залізничною мережею було експортовано 2 мільйони 132 тисячі тонн зернових, що на 31% більше, ніж у жовтні, та на 1,9% більше, ніж торік у листопаді.