Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Готівковий курс:

USD

42,39

42,28

EUR

49,85

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мінсільгосп США очікує зниження експорту української кукурудзи та пшениці: прогноз

пшениця
USDA зменшило прогноз експорту українських зернових / Depositphotos

Міністерство сільського господарства США (USDA) оприлюднило грудневий звіт, у якому переглянуло очікування від українського агросектору на 2025-2026 маркетинговий рік (МР). Прогнози щодо експорту ключових зернових культур з України пішли на спад. Передбачається, що найбільше впаде експорт кукурудзи – на 1,5 млн тонн.

Як пише Delo.ua, про це передає "Інтерфакс-Україна".

Експорт та врожай кукурудзи

Прогноз щодо експорту кукурудзи впав з 24,5 млн до 23 млн тонн. Головна причина — різке зниження виробництва. Згідно з даними звіту: "Виробництво кукурудзи в Україні різко скоротилося через зменшення площ посівів та врожайності. Збирання врожаю відбувається повільно через вологі погодні умови в основних регіонах вирощування".

Загальну оцінку врожаю кукурудзи (USDA знизило з 32 млн до 29 млн тонн. Крім того, аналітики очікують зменшення внутрішнього споживання та майже двократне скорочення перехідних залишків.

Пшениця та інші зернові

Щодо пшениці, то ситуація з врожаєм залишається стабільною — на рівні 23 млн тонн. Проте на світовий ринок Україна виставить менше зерна: прогноз експорту знижено з 15 млн до 14,5 млн тонн. Менший експорт USDA пояснив збільшенням внутрішнього споживання з 7,1 млн тонн до 7,6 млн тонн.

Аналогічна тенденція спостерігається і з іншими зерновими культурами. Хоча врожай очікується на рівні 6,58 млн тонн, обсяги продажу за кордон зменшаться до 2,5 млн тонн через активне внутрішнє споживання.

Ситуація на світовому ринку

Поки Україна стикається з викликами, світові тенденції виглядають інакше:

  • світовий експорт пшениці зросте на 1,5 млн тонн (до 218,71 млн тонн); 
  • експорт кукурудзи у глобальному масштабі збільшиться на 1,63 млн тонн (до 205,10 млн тонн); 
  • експорт інших зернових зросте на 0,33 млн тонн (до 44,17 млн тонн).

При цьому якщо у випадку пшениці USDA збільшив оцінку перехідних залишків на 3,44 млн тонн – до 274,87 млн тонн, то у випадку кукурудзи він скоротив її на 2,19 млн тонн – до 279,15 млн тонн.

Нагадаємо, у листопаді поточного року на світові ринки було поставлено лише 1,1 мільйона тонн української пшениці, що виявилося на 19% менше, ніж у листопаді минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук