Мінсільгосп США очікує зниження експорту української кукурудзи та пшениці: прогноз

Міністерство сільського господарства США (USDA) оприлюднило грудневий звіт, у якому переглянуло очікування від українського агросектору на 2025-2026 маркетинговий рік (МР). Прогнози щодо експорту ключових зернових культур з України пішли на спад. Передбачається, що найбільше впаде експорт кукурудзи – на 1,5 млн тонн.

Як пише Delo.ua, про це передає "Інтерфакс-Україна".

Експорт та врожай кукурудзи

Прогноз щодо експорту кукурудзи впав з 24,5 млн до 23 млн тонн. Головна причина — різке зниження виробництва. Згідно з даними звіту: "Виробництво кукурудзи в Україні різко скоротилося через зменшення площ посівів та врожайності. Збирання врожаю відбувається повільно через вологі погодні умови в основних регіонах вирощування".

Загальну оцінку врожаю кукурудзи (USDA знизило з 32 млн до 29 млн тонн. Крім того, аналітики очікують зменшення внутрішнього споживання та майже двократне скорочення перехідних залишків.

Пшениця та інші зернові

Щодо пшениці, то ситуація з врожаєм залишається стабільною — на рівні 23 млн тонн. Проте на світовий ринок Україна виставить менше зерна: прогноз експорту знижено з 15 млн до 14,5 млн тонн. Менший експорт USDA пояснив збільшенням внутрішнього споживання з 7,1 млн тонн до 7,6 млн тонн.

Аналогічна тенденція спостерігається і з іншими зерновими культурами. Хоча врожай очікується на рівні 6,58 млн тонн, обсяги продажу за кордон зменшаться до 2,5 млн тонн через активне внутрішнє споживання.

Ситуація на світовому ринку

Поки Україна стикається з викликами, світові тенденції виглядають інакше:

світовий експорт пшениці зросте на 1,5 млн тонн (до 218,71 млн тонн);

експорт кукурудзи у глобальному масштабі збільшиться на 1,63 млн тонн (до 205,10 млн тонн);

експорт інших зернових зросте на 0,33 млн тонн (до 44,17 млн тонн).

При цьому якщо у випадку пшениці USDA збільшив оцінку перехідних залишків на 3,44 млн тонн – до 274,87 млн тонн, то у випадку кукурудзи він скоротив її на 2,19 млн тонн – до 279,15 млн тонн.

Нагадаємо, у листопаді поточного року на світові ринки було поставлено лише 1,1 мільйона тонн української пшениці, що виявилося на 19% менше, ніж у листопаді минулого року.