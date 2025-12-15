Минсельхоз США ожидает снижения экспорта украинской кукурузы и пшеницы: прогноз

Министерство сельского хозяйства США (USDA) обнародовало декабрьский отчет, в котором пересмотрело ожидания от украинского агросектора на 2025-2026 маркетинговый год (МР). Прогнозы по экспорту ключевых зерновых культур из Украины пошли на убыль. Предполагается, что больше всего упадет экспорт кукурузы – на 1,5 млн тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом передает "Интерфакс-Украина".

Экспорт и урожай кукурузы

Прогноз по экспорту кукурузы упал с 24,5 млн. до 23 млн. тонн. Главная причина – резкое снижение производства. Согласно данным отчета: "Производство кукурузы в Украине резко сократилось из-за уменьшения площадей посевов и урожайности. Уборка урожая происходит медленно из-за влажных погодных условий в основных регионах выращивания".

Общая оценка урожая кукурузы (USDA снизила с 32 млн до 29 млн тонн. Кроме того, аналитики ожидают уменьшения внутреннего потребления и почти двукратное сокращение переходных остатков.

Пшеница и другие зерновые

Что касается пшеницы, то ситуация с урожаем остается стабильной – на уровне 23 млн тонн. Однако на мировой рынок Украина выставит меньше зерна: прогноз экспорта снижен с 15 млн. до 14,5 млн. тонн. Меньший экспорт USDA объяснил увеличением внутреннего потребления с 7,1 млн. тонн до 7,6 млн. тонн.

Аналогичная тенденция наблюдается и с другими зерновыми культурами. Хотя урожай ожидается на уровне 6,58 млн. тонн, объемы продаж за границу уменьшатся до 2,5 млн. тонн из-за активного внутреннего потребления.

Ситуация на мировом рынке

Пока Украина сталкивается с вызовами, мировые тенденции выглядят по-другому:

мировой экспорт пшеницы вырастет на 1,5 млн. тонн (до 218,71 млн. тонн);

экспорт кукурузы в глобальном масштабе увеличится на 1,63 млн. тонн (до 205,10 млн. тонн);

экспорт других зерновых вырастет на 0,33 млн. тонн (до 44,17 млн. тонн).

При этом если в случае пшеницы USDA увеличил оценку переходных остатков на 3,44 млн. тонн – до 274,87 млн. тонн, то в случае кукурузы он сократил ее на 2,19 млн. тонн – до 279,15 млн. тонн.

Напомним, в ноябре текущего года на мировые рынки было поставлено всего 1,1 миллиона тонн украинской пшеницы, что оказалось на 19% меньше, чем в ноябре прошлого года.