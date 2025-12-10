Україна експортувала більше мільйона тонн пшениці: які країни стали основними покупцями

Український експорт пшениці стикається з тимчасовим уповільненням. У листопаді поточного року на світові ринки було поставлено лише 1,1 мільйона тонн зернової, що виявилося на 19% менше, ніж у листопаді минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК Інформ".

За перші п'ять місяців маркетингового року 2025/26 (МР), Україна експортувала близько 7,3 мільйона тонн пшениці. Цей показник відстає від торішнього на 20%, що означає, що реалізовано лише 44% від прогнозованого експортного потенціалу. Таке відставання може бути зумовлене низкою логістичних та економічних факторів, включаючи можливі проблеми з фрахтом суден, чергами у портах або ж стратегічним притриманням великими агрохолдингами зерна в очікуванні кращих цін.

Географія експорту

За зазначений період Єгипет експортував 27% від загального експорту, Індонезія (19%) та Алжир (13%). Ці країни залишаються основними імпортерами української пшениці.

Єгипет, як один із найбільших світових покупців зерна, продемонстрував справжній сплеск інтересу до української продукції. За п’ять місяців цього сезону країна закупила 2 мільйони тонн пшениці, що є значним зростанням порівняно з лише 664 тисячами тонн, придбаними за аналогічний період минулого МР.

Алжир, також суттєво наростив імпорт. Обсяги його закупівель зросли до 932 тисяч тонн, тоді як минулого сезону цей показник становив 526 тисяч тонн.

Водночас Індонезія, яка традиційно є великим покупцем, скоротила імпорт української пшениці. Країна придбала 1,41 мільйона тонн зернової, що на 9% менше, ніж 1,55 мільйона тонн минулого сезону.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна продемонструвала зростання агроекспорту, відвантаживши на зовнішні ринки 5 мільйонів тонн продукції агропромислового комплексу (АПК). Цей показник на 12,0% перевищує обсяги, досягнуті у попередньому місяці.