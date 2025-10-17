У портах України дешевшає продовольча пшениця

На цьому тижні на українському експортному ринку продовжили знижуватись закупівельні ціни на продовольчу пшеницю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані АПК-Інформ.

Зазначається, що ринок пшениці наразі знаходиться під тиском цінової ситуації та високої конкуренції на світовому ринку, а також невисокої торгово-купівельної активності.

Аналітики підкреслюють, що обмежена пропозиція, а також затримка посівної озимої пшениці перешкоджають активнішому зниженню цін.

Так, ціни попиту на продовольчу пшеницю 3 класу в портах великої Одеси та Дунаю знизились на 1-4 USD/т і станом на 16 жовтня озвучуються в діапазонах 214-222 і 214-220 USD/т CPT-порт.

Також варто зазначити, що деякі компанії на тлі обмеженої пропозиції підвищували ціни попиту, але в межах встановлених діапазонів.

Український ринок пшениці починає відчувати дефіцит

Внутрішній український ринок пшениці починає відчувати дефіцит, що традиційно спостерігається в жовтні-листопаді.

Експерти прогнозують поступове зміцнення цін на пшеницю упродовж найближчих місяців — на тлі низької внутрішньої пропозиції, зменшення світових запасів і логістичних обмежень у конкурентних країнах.

Аналітики очікують, що на кінець жовтня продовольча пшениця може повернутися до рівня $230 за тонну, а у січні–лютому ціна може зрости до $250–260 за тонну CPT порт для пшениці третього класу.

Зауважимо, майже усі основні імпортери знизили закупівлю української пшениці, за винятком Єгипту, який підвищив обсяги імпорту майже вдвічі – до 699 тис. тонн та став найбільшим покупцем на старті нового сезону.

Нагадаємо, в Україні зібрано 22,5 мільйона тонн пшениці з понад 5 мільйонів гектарів.