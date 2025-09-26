Запланована подія 2

Усі основні імпортери знизили закупівлю української пшениці, за винятком однієї країни

пшениця, жнива
Фото: Одеська ОВА

За два місяці 2025/26 маркетингового року Україна експортувала 1,456 млн тонн пшениці. Це на 28% нижче, ніж за аналогічний період минулого сезону, коли на зовнішні ринки було відвантажено 2,026 млн тонн зернової. Головним покупцем пшениці став Єгипет.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє "АПК-Інформ" з посиланням на дані офіційної статистики.

Топ-10 імпортерів української пшениці

Зазначається, що майже усі основні імпортери знизили закупівлю української пшениці, за винятком Єгипту, який підвищив обсяги імпорту майже вдвічі – до 699 тис. тонн та став найбільшим покупцем на старті нового сезону.

Натомість Індонезія зменшила імпорт пшениці з України на 13% - до 528 тис. тонн, В’єтнам на 17%, до 314 тис. тонн, Алжир – на 28%, до 268 тис. тонн.

За даними аналітиків, на 69% скоротилися відвантаження у напрямку Іспанії, яка утримувала лідерство у перші два місяці 2024/25 МР, –  до 243 тис. тонн.

Експорт української пшениці до Ємену за два місяці нового сезону знизився на 24%, до 126 тис. тонн, Таїланд – на 26%, до 120 тис. тонн.

Також суттєво "просіли" Італія (на 42%, до 66 тис. тонн), Туніс (на 62%, до 49 тис. тонн) та Ізраїль (на 33%, до 48 тис. тонн).

Ціни на пшеницю зростатимуть

Зауважимо, індикативна ціна на пшеницю третього класу тримається на рівні $212–214 CPT-порт. Це пов’язано з достатнім запасом продукції у трейдерів та великою пропозицією на світовому ринку, особливо з боку Росії.

Проте покриття контрактів на пшеницю на листопад-грудень у багатьох гравців ринку суттєво зменшується.

Експерти прогнозують, що кліматичні ризики в країнах, які є великими виробниками пшениці, стануть провідним фактором підтримки цін.

Зауважимо, станом на 26 вересня 2025 року в Україні вже зібрали 30,4 млн тонн зернових культур на площі 7,2 млн га, що становить 63% засіяних площ.

Найбільше зібрано пшениці — 22,53 мільйона тонн з понад 5 мільйонів гектарів.

Автор:
Світлана Манько