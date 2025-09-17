Ціни на кукурудзу в Україні продовжують знижуватися: у чому причина

Ціни на фуражну кукурудзу в Україні продовжують знижуватись через очікуваннями непоганого врожаю в новому сезоні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК-Інформ".

Зазначається, що наразі в Україні триває активне збирання кукурудзи і вже обмолочено 54,1 тис. га посівів (1,3%) та зібрано 192,2 тис. тонн зернової з урожайністю 35,5 ц/га.

Ціни попиту на кукурудзу нового врожаю переважно фіксувалися в межах 8800-9800 грн/т СРТ, а на зернову старого врожаю переважно були в межах 10000-10300 грн/т СРТ.

За оцінками виробників, масове збирання кукурудзи почнеться не раніше початку або середини жовтня, і то за умови сухої погоди в найближчі два тижні.

При цьому, за даними graintrade, трейдери, які мають продажі кукурудзи на вересень і жовтень, вже підвищили свої експортні ціни попиту на кукурудзу на 100-200 грн/т до 9350-9500 грн/т або 203-206 $/т з доставкою до чорноморських портів. Зауважимо, що максимальні ціни по форвардним закупівлям складали 205-209 $/т.

Зауважимо, у 2024-2025 маркетинговому році Україна зібрала 26,8 млн т кукурудзи та експортувала 22 млн т. Цьогоріч врожай кукурудзи очікується до 28 млн т.

За підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%.

Водночас рентабельність вирощування кукурудзи зменшилась вдвічі — до 11%.