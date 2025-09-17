Цены на кукурузу в Украине продолжают снижаться: в чем причина

Цены на фуражную кукурузу в Украине продолжают снижаться из-за ожиданий неплохого урожая в новом сезоне.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК-Информ".

Отмечается, что в Украине продолжается активная уборка кукурузы и уже обмолочено 54,1 тыс. га посевов (1,3%) и собрано 192,2 тыс. тонн зерновой с урожайностью 35,5 ц/га.

Цены спроса на кукурузу нового урожая преимущественно фиксировались в пределах 8800-9800 грн/т СРТ, а на зерновую урожая преимущественно были в пределах 10000-10300 грн/т СРТ.

По оценкам производителей, массовая уборка кукурузы начнется не раньше начала или середины октября, и то при условии сухой погоды в ближайшие две недели.

При этом, по данным graintrade, трейдеры, имеющие продажи кукурузы на сентябрь и октябрь, уже повысили свои экспортные цены спроса на кукурузу на 100-200 грн/т до 9350-9500 грн/т или 203-206$/т с доставкой в черноморские порты. Заметим, что максимальные цены по форвардным закупкам составляли 205-209$/т.

Заметим, в 2024-2025 маркетинговом году Украина собрала 26,8 млн т кукурузы и экспортировала 22 млн т. В этом году урожай кукурузы ожидается до 28 млн т.

По итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.

В то же время, рентабельность выращивания кукурузы уменьшилась вдвое — до 11%.