Аналитики повысили прогнозы мирового производства зерновых: какая ситуация будет на рынке

рис, пшеница, кукуруза
Эксперты резко повысили прогнозы для зерновых. / Freepik

По августовскому отчету Международного совета по зерну (IGC), мировое производство зерновых (пшеницы и фуражного зерна) в 2025-2026 маркетинговом году вырастет до 2,4 млрд тонн. Это на 27 млн тонн больше предыдущих прогнозов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Электронной зерновой биржи Украины.

Основные прогнозы IGC

Основной рост ожидается благодаря высокому урожаю кукурузы и увеличению производства пшеницы и сои.

Обновленный прогноз роста производства зерновых:

  • зерновые культуры в целом прогноз производства повышен на 27 млн тонн, а потребление — на 15 млн тонн. Это приведет к росту конечных запасов до 597 млн. тонн;
  • пшеница – прогноз производства вырос до 811 млн тонн. Потребление также увеличится, но конечные запасы могут несколько сократиться;
  • кукуруза наиболее значительный рост. Прогноз производства повышен на 23 млн тонн, до 1,3 млрд тонн, что на 5,3% больше прошлогоднего сезона. Это приведет к увеличению конечных запасов;
  • соя – ожидается рост производства и потребления. Прогноз производства - 430 млн тонн;
  • рис – баланс спроса и предложения остается стабильным, ожидаются рекордные объемы производства и потребления.

Как отмечают эксперты, несмотря на падение цен на некоторые фуражные культуры мировая торговля зерном может возрасти. Кроме того, благодаря повышению экспортных цен на сою и кукурузу индекс зерновых и масличных культур укрепился.

Напомним, эксперты Министерства сельского хозяйства США (USDA) в августовском отчете вновь снизили прогнозы мирового производства и запасов пшеницы на 2025-2026 маркетинговый год. По этим данным, запасы могут достигнуть самого низкого уровня с 2015 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук