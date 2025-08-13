Мировые запасы пшеницы могут достигнуть самого низкого уровня с 2015 года: прогноз USDA

Эксперты Министерства сельского хозяйства США (USDA) в августовском отчете снова снизили прогнозы мирового производства и запасов пшеницы на 2025-2026 маркетинговый год. По этим данным, запасы могут достигнуть самого низкого уровня с 2015 года.

Как отмечают специалисты, несмотря на негативные прогнозы, биржевые котировки на пшеницу снизились на 1-2% и сейчас торгуются на 3,7-7% дешевле, чем месяц назад. Такую реакцию рынка спровоцировал "взрывной" прогноз по кукурузе, где USDA увеличило ожидаемое производство в США сразу на 26 миллионов тонн.

Сентябрьские фьючерсы на пшеницу после публикации отчета показали падение:

SRW-пшеница (Чикаго) снизилась на 2% до 185,6 $/т;

HRW-пшеница (Канзас-Сити) – на 1,7% до 187,7 $/т;

HRS-пшеница (Миннеаполис) – на 0,1% до 212,1 $/т;

пшеница на Euronext (Париж) – на 1% до 192,75 €/т.

Почему прогноз производства пшеницы снизился?

Глобальное производство пшеницы сократили на 1,65 млн. тонн. Основные причины – уменьшение прогнозов для Китая (на 2 млн тонн) и Бразилии (на 0,5 млн тонн). Этот спад частично компенсируется увеличением прогноза для ЕС на 1 млн тонн, что является самым высоким показателем с 2021 года.

Прогноз для Украины остался без изменений, хотя отечественные аналитики уже прогнозируют снижение до 19,5-21 млн тонн из-за неблагоприятных погодных условий.

Влияние на рынок

Дальнейшее ухудшение мирового баланса пшеницы, вероятно, усилит спрос со стороны импортеров, что может повлечь за собой рост цен на продовольственную пшеницу. В то же время значительное повышение прогноза производства кукурузы, которая является альтернативой, ограничит рост цен на фуражную пшеницу.

Напомним, сильные дожди на западе и севере У страны ухудшили качество зерна, что привело к снижению доли продовольственной пшеницы и росту объемов фуражного и некондиционного зерна зерна.