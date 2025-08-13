Світові запаси пшениці можуть досягти найнижчого рівня з 2015 року: прогноз USDA

Експерти Міністерства сільського господарства США (USDA) в серпневому звіті знову знизили прогнози світового виробництва та запасів пшениці на 2025-2026 маркетинговий рік. За цими даними, запаси можуть досягти найнижчого рівня з 2015 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Електронної зернової біржі України.

Як зазначають фахівці, попри негативні прогнози, біржові котирування на пшеницю знизились на 1-2%, і зараз торгуються на 3,7-7% дешевше, ніж місяць тому. Таку реакцію ринку спровокував "вибуховий" прогноз щодо кукурудзи, де USDA збільшило очікуване виробництво в США одразу на 26 мільйонів тонн.

Вересневі ф'ючерси на пшеницю після публікації звіту показали падіння:

SRW-пшениця (Чикаго) знизилась на 2% до 185,6 $/т;

HRW-пшениця (Канзас-Сіті) — на 1,7% до 187,7 $/т;

HRS-пшениця (Міннеаполіс) — на 0,1% до 212,1 $/т;

пшениця на Euronext (Париж) — на 1% до 192,75 €/т.

Чому прогноз виробництва пшениці знизився?

Глобальне виробництво пшениці скоротили на 1,65 млн тонн. Основні причини — зменшення прогнозів для Китаю (на 2 млн тонн) та Бразилії (на 0,5 млн тонн). Цей спад частково компенсується збільшенням прогнозу для ЄС на 1 млн тонн, що є найвищим показником з 2021 року.

Прогноз для України залишився без змін, хоча вітчизняні аналітики вже прогнозують зниження до 19,5-21 млн тонн через несприятливі погодні умови.

Вплив на ринок

Подальше погіршення світового балансу пшениці, ймовірно, посилить попит з боку імпортерів, що може спричинити зростання цін на продовольчу пшеницю. Водночас, значне підвищення прогнозу виробництва кукурудзи, яка є альтернативою, обмежить зростання цін на фуражну пшеницю.

Нагадаємо, сильні дощі на заході та півночі України погіршили якість зерна, що призвело до зниження частки продовольчої пшениці та зростання обсягів фуражного і некондиційного зерна зерна.