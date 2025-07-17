Пшениця поступається за прибутковістю іншим культурам

Станом на середину липня в Україні намолочено близько 1,2 млн тонн пшениці, а середня врожайність становить 2,8–2,9 т/га. Жнива просуваються повільніше, ніж у попередні роки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють в аналітичному департаменті сільськогосподарського кооперативу "ПУСК", передає пресслужба Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР).

Врожайність пшениці не тішить аграріїв

За даними аналітиків, у центральних областях фіксується стабільна врожайність на рівні 4–6 т/га. Найбільші втрати спостерігаються на півдні, зокрема в Дніпропетровській області, де врожаї є нижчими за середні показники.

Експерти зауважують, що у міру підключення до жнив центральних і західних регіонів очікується підвищення середньої врожайності до 3,3–3,5 т/га. Також є ризики, пов’язані з опадами та можливим поширенням грибкових захворювань у західних областях. Це може призвести до зниження вмісту білка та погіршення якісних показників зерна.

Ціни на пшеницю

Минулого тижня ціни на продовольчу пшеницю зросли більш ніж на $1/т, на фуражну — на $4–5/т. Експерти прогнозують, що у найближчі два тижні вартість третього класу пшениці може сягнути $218–220/т на базисі CPT-порт.

"Пшениця зберігає потенціал для подальшого зростання. У липні–серпні очікується підвищення цін, а сезонні максимуми традиційно припадають на перші місяці року», — вважають аналітики.

Експерти додають, що попри зростання цін, пшениця нині поступається за прибутковістю ріпаку та ячменю. Через це частина фермерів утримується від активних продажів, відкладаючи реалізацію зерна на більш пізній період у розрахунку на подальше зміцнення цінової кон’юнктури.

Подальша активність ринку значною мірою залежатиме від темпів збирання врожаю та погодних умов, особливо в західних регіонах країни.

Зауважимо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%.

Яким буде урожай зернових у 2025 році

За попередніми даними Мінагрополітики, врожай зернових в Україні у 2025 році може скоротитися на 10%, опустившись до приблизно 51 млн тонн порівняно з 56,7 млн тонн у 2024 році.

У 2025 році Україна може зібрати близько 26 мільйонів тонн кукурудзи, 4,5 мільйона тонн ячменю, 1,5 мільйона тонн дрібних зернових культур, 11,5 мільйона тонн насіння соняшнику та 11 мільйонів тонн цукрового буряка.

Урожай пшениці може становити від 20 до 22 мільйонів тонн, а остаточна цифра залежатиме від погодних умов і факторів, пов'язаних із війною.

Виробництво пшениці, за прогнозом USDA, у 2025 році становитиме близько 23 млн тонн, що майже на 10 млн тонн менше, ніж у 2021 році.

Загальний урожай олійних культур 2025 року може знизитися приблизно до 20,16 млн тонн із 21,18 млн тонн 2024 року, що частково пов'язано зі скороченням урожаю ріпаку на 600 тис. тонн.

Нагадаємо, у 2024 році було намолочено 71,4 млн тонн врожаю зернових та олійних культур. Україна експортувала аграрної продукції на суму $24,5 млрд (59% у загальному експорті). Більшим цей показник був лише у 2021 році — тоді він сягнув $27,7 млрд.