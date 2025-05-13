USDA підвищив прогноз виробництва кукурудзи в Україні на 3,7 млн тонн, а пшениці — знизив на 400 тис. тонн

Департамент сільського господарства США (USDA) оприлюднив прогноз на 2025/26 маркетинговий рік: виробництво пшениці в Україні знизиться на 400 тис. тонн до 23 млн тонн, а експорт зросте на 500 тис. тонн. Виробництво кукурудзи збільшиться на 3,7 млн тонн до 30,5 млн тонн, експорт — на 2 млн тонн до 24 млн тонн.

Про це інформує Ukrainian Agribusiness Club.

Основні показники

Прогноз світового ринку пшениці на 2025/26 маркетинговий рік передбачає зростання пропозиції, споживання та торгівлі, а також підвищення кінцевих запасів. Очікується, що пропозиція збільшиться на 4,9 млн тонн до 1 073,7 млн тонн, зокрема завдяки зростанню виробництва на 8,8 млн тонн до 808,5 млн тонн. Збільшення виробництва в ЄС, Індії, Великобританії, Китаї, Аргентині, Росії та Канаді майже повністю компенсує зниження в Казахстані, Австралії, Пакистані та США.

Прогноз світового споживання пшениці на 2025/26 маркетинговий рік зростає на 4,4 млн тонн до рекордних 808,0 млн тонн. Збільшення споживання пояснюється зростанням продовольчого, насіннєвого та промислового використання. Водночас фуражне і залишкове використання зростатимуть повільніше завдяки достатній пропозиції фуражного зерна. Найбільші темпи зростання спостерігаються в Індії та ЄС для продовольчого, насіннєвого та промислового використання, а також для фуражного і залишкового споживання.

Прогнозований обсяг світової торгівлі пшеницею на 2025/26 маркетинговий рік складе 213 млн тонн, що на 6,9 млн тонн більше, ніж минулого року, але все ще нижче рекордного показника 2023/24 року — 222,2 млн тонн.

Прогнозовані зміни в експорті:

ЄС : зростання на 7,5 млн тонн до 34 млн тонн (найбільший приріст серед основних експортерів).

: зростання на 7,5 млн тонн до 34 млн тонн (найбільший приріст серед основних експортерів). Росія : збільшення експорту на 1,5 млн тонн до 45 млн тонн (провідний експортер).

: збільшення експорту на 1,5 млн тонн до 45 млн тонн (провідний експортер). Аргентина : зростання на 2,0 млн тонн до 13 млн тонн.

: зростання на 2,0 млн тонн до 13 млн тонн. Україна : зростання на 0,5 млн тонн до 16,5 млн тонн.

: зростання на 0,5 млн тонн до 16,5 млн тонн. Австралія : зниження на 2,0 млн тонн до 23 млн тонн.

: зниження на 2,0 млн тонн до 23 млн тонн. Казахстан : зниження на 2,0 млн тонн до 8 млн тонн.

: зниження на 2,0 млн тонн до 8 млн тонн. США: зниження на 0,5 млн тонн до 21,8 млн тонн.

Прогноз світових кінцевих запасів пшениці у 2025/26 МР очікують на рівні 265,7 млн т, що на 0,5 млн т більше, ніж минулого року.

Прогноз світового ринку кукурудзи на 2025/26 маркетинговий рік передбачає рекордні обсяги виробництва і споживання, зростання експорту та зниження кінцевих запасів.

Очікується, що світове виробництво кукурудзи досягне рекордного рівня 1 264,9 млн тонн, з найбільшими приростами у:

США : +24,2 млн тонн до 401,9 млн тонн.

: +24,2 млн тонн до 401,9 млн тонн. Україна : +2,0 млн тонн до 24,0 млн тонн.

: +2,0 млн тонн до 24,0 млн тонн. Аргентина: +3,0 млн тонн до 53,0 млн тонн.

Зниження врожаїв спостерігається в Танзанії та Канаді, де обсяги виробництва зменшаться на 0,7 млн тонн до 14,7 млн тонн.

Очікується, що світове споживання кукурудзи зросте на 2% до рекордних 1 274 млн тонн, перевищивши виробництво вже другий рік поспіль.

Прогнозується також зростання світового експорту кукурудзи на 9,4 млн тонн, досягнувши 198,8 млн тонн. У той же час світові кінцеві запаси кукурудзи на 2025/26 маркетинговий рік знизяться на 9,5 млн тонн до 277,8 млн тонн, що стане найнижчим показником з 2013/14 року.

Раніше повідомлялось, що українська кукурудза втрачає цінову конкурентоспроможність і наразі суттєво програє за ціною американській, що змушує імпортерів віддавати перевагу закупівель у США. Аграріям радять уже зараз готуватись до ймовірного зниження цін на зернову.