Українська кукурудза входить у зону ризику: аналітики назвали причини

На тлі високих цін на кукурудзу українські аграрії вже експортували близько 1,8–1,9 млн тонн і поки зберігають непогані темпи відвантаження. Водночас ситуація на глобальному ринку може скоро змінитися. Виробникам варто уважно стежити за погодними умовами у Південній Америці.

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Про це заявили аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

"Сьогодні українська кукурудза виглядає досить дорогою на світовому тлі… ключові споживачі в ЄС наразі не демонструють активного попиту. Крім того, у квітні очікується вихід нових партій аргентинського зерна, яке тиснутиме на ціни ще сильніше", — наголосили фахівці.

За їх даними, на ринок Іспанії Україна пропонуємо кукурудзу за ціною $257–260 за тонну, тоді як аргентинська продукція надходить на $10–15 дешевше — на рівні $245–248.

Наразі в Бразилії знижується рівень ґрунтової вологи у "дрібних" штатах, на які припадає майже 45% виробництва кукурудзи. У разі подальшого погіршення погодних умов, це може позначитись на врожайності і стати тригером для нового цінового зростання.

"Клімат у Бразилії має чітко виражену сезонність: спочатку йдуть рясні дощі, потім тривала спека без опадів. Станом на кінець березня спостерігається тенденція до зменшення вологи в ґрунті, і зона ризику поступово розширюється. Якщо це продовжиться, вже в травні можемо побачити новий виток зростання цін", — прогнозують експерти.

Попит у Туреччини, яка знизила мито на імпорт цієї культури, зараз підтримує ціни на українську кукурудзу. Проте, за умови активної торгівлі, квоти може вистачити на тиждень.

"Поточна ціна кукурудзи на базисі СРТ-порт понад $230 за тонну — це фактично ціна під Туреччину. Як тільки вона вичерпає квоту, ринок може просісти вже у квітні до рівня $215–220, що й відповідає сезонним моделям", — додали аналітики ПУСК та порадили українським аграріям варто ретельно зважувати рішення про продаж.

Ситуація на ринку кукурудзи залишається подвійною. Короткостроково можливе просідання цін, а середньостроково не виключене зростання цін у травні-червні. Українським виробникам варто уважно стежити за погодними умовами у Південній Америці та бути готовими до обох варіантів розвитку подій.

Нагадаємо, у січні-лютому 2025 року найбільш експортованим з України товаром стала кукурудза . Її частка в загальній структурі експорту становила 16%. Найбільше експортували до Іспанії - 933 тис. тонн, Італії - 725 тис. тонн, Туреччини - 639 тис. тонн, Єгипту - 593 тис. тонн та Нідерландів - 514 тис. тонн.