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В Україні дорожчає фуражна кукурудза: що стимулюює зростання цін
В Україні продовжується зростання цін на фуражну кукурудзу. Цього тижня ситуація на ринку залишається сприятливою для подальшого підвищення вартості зернової культури.
Про це пише "АПК-Інформ".
Що відбувається з цінами
За словами аналітиків, підвищення цін на фуражну кукурудзу пов’язане з:
- Обмеженою пропозицією: На ринку відчувається дефіцит зернової, що змушує покупців пропонувати вищі ціни.
- Високим попитом: Попит на фуражну кукурудзу залишається досить активним як всередині країни, так і з боку експортерів.
- Ситуацією на експортному ринку: Зростання цін на міжнародних ринках також впливає на внутрішню динаміку.
З початку тижня ціни попиту на кукурудзу підвищилися на 100-300 грн/т. Станом на 24 січня вони переважно фіксуються в межах 8800-9900 грн/т на умовах СРТ (поставка на елеватор чи склад покупця).
Що таке фуражна кукурудза?
Фуражна кукурудза — це зерно, яке використовується переважно для корму сільськогосподарських тварин і птиці. На відміну від продовольчої кукурудзи, яка призначена для харчового використання людиною, фуражна має нижчі вимоги до якості. Однак її роль у тваринництві є надзвичайно важливою, адже вона забезпечує високий вміст енергії та поживних речовин у кормах.
Додамо, що в травні 2024 року ціни на фуражну кукурудзу в Україні зросли більш ніж на 1000 грн/т через активний попит з боку переробних підприємств та інші фактори. Проте, навіть після такого подорожчання вона коштувала 6400-7900 грн/т.