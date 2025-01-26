В Україні дорожчає фуражна кукурудза: що стимулюює зростання цін

В Україні продовжується зростання цін на фуражну кукурудзу. Цього тижня ситуація на ринку залишається сприятливою для подальшого підвищення вартості зернової культури.

Про це пише "АПК-Інформ".

Що відбувається з цінами

За словами аналітиків, підвищення цін на фуражну кукурудзу пов’язане з:

Обмеженою пропозицією: На ринку відчувається дефіцит зернової, що змушує покупців пропонувати вищі ціни. Високим попитом: Попит на фуражну кукурудзу залишається досить активним як всередині країни, так і з боку експортерів. Ситуацією на експортному ринку: Зростання цін на міжнародних ринках також впливає на внутрішню динаміку.

З початку тижня ціни попиту на кукурудзу підвищилися на 100-300 грн/т. Станом на 24 січня вони переважно фіксуються в межах 8800-9900 грн/т на умовах СРТ (поставка на елеватор чи склад покупця).

Що таке фуражна кукурудза?

Фуражна кукурудза — це зерно, яке використовується переважно для корму сільськогосподарських тварин і птиці. На відміну від продовольчої кукурудзи, яка призначена для харчового використання людиною, фуражна має нижчі вимоги до якості. Однак її роль у тваринництві є надзвичайно важливою, адже вона забезпечує високий вміст енергії та поживних речовин у кормах.

Додамо, що в травні 2024 року ціни на фуражну кукурудзу в Україні зросли більш ніж на 1000 грн/т через активний попит з боку переробних підприємств та інші фактори. Проте, навіть після такого подорожчання вона коштувала 6400-7900 грн/т.