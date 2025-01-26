В Украине дорожает фуражная кукуруза: стимулирующая рост цен

В Украине продолжается рост цен на фуражную кукурузу. На этой неделе ситуация на рынке остается благоприятной для дальнейшего повышения стоимости зерновой культуры.

Об этом пишет "АПК-Информ".

Что происходит с ценами

По словам аналитиков, повышение цен на фуражную кукурузу связано с:

Ограниченное предложение: На рынке ощущается дефицит зерновой, что заставляет покупателей предлагать более высокие цены. Спрос на фуражную кукурузу остается достаточно активным как внутри страны, так и со стороны экспортеров. Ситуацией на экспортном рынке: Рост цен на международных рынках также влияет на внутреннюю динамику.

С начала недели цены спроса на кукурузу повысились на 100–300 грн/т. По состоянию на 24 января, они преимущественно фиксируются в пределах 8800-9900 грн/т на условиях СРТ (поставка на элеватор или склад покупателя).

Что такое фуражная кукуруза?

Фуражная кукуруза – это зерно, которое используется преимущественно для корма сельскохозяйственных животных и птицы. В отличие от продовольственной кукурузы, предназначенной для пищевого использования человеком, фуражная имеет более низкие требования к качеству. Однако ее роль в животноводстве чрезвычайно важна, ведь она обеспечивает высокое содержание энергии и питательных веществ в кормах.

Добавим, что в мае 2024 года цены на фуражную кукурузу в Украине выросли более чем на 1000 грн/т из-за активного спроса со стороны перерабатывающих предприятий и других факторов. Однако даже после такого подорожания она стоила 6400-7900 грн/т.