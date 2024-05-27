В Украине быстро растут цены на фуражную кукурузу

С начала мая цены на фуражную кукурузу в Украине выросли более чем на 1000 грн/т из-за активного спроса со стороны перерабатывающих предприятий и других факторов.

Об этом сообщает информационное агентство "АПК-Информ".

По состоянию на 27 мая цены фиксируются в основном в диапазоне 6400-7900 грн/т с поставкой на складах трейдеров и переработчиков (СРТ) .

Повышению цен способствует активный спрос со стороны перерабатывающих предприятий, животноводческих хозяйств и экспортно ориентированных компаний. В то же время, недостаточно активное поступление предложений зерновой из-за сдерживания продаж аграриями также усиливает ценовой рост.

Кроме того, динамика на экспортном рынке также оказывает влияние на рост цен внутри страны.

Аналитики ожидают, что тенденция повышения цен на кукурузу сохранится в ближайшее время из-за совокупности указанных факторов.

Урожай кукурузы может быть меньше

Аналитики USDA дали прогноз по урожаю кукурузы в Украине в сезоне 2024/25 - 27 млн т (-4 млн т), экспорт прогнозируется на уровне 24 млн т (-2 млн т), конечные запасы - 1,48 млн т (-1 ,43 млн т).

В то же время мировое производство кукурузы в сезоне 2024/25 будет держаться на уровне 1 219,93 млн т (1 228,09 млн т в 2023/24 МГ). Оценка мирового экспорта кукурузы – 191,1 млн т (-6,28 млн т), прогноз конечных запасов – 312,27 млн т (-0,8 млн т).

Отметим, Украинская зерновая ассоциация считает, что в этом году наибольшее сокращение урожая придется именно на кукурузу – до 25,5 млн. тонн, что на 4,1 млн. тонн меньше, чем в 2023 году. Экспорт кукурузы оценивается в 20,5 млн. тонн против 26 млн. тонн в этом году.

Источник фото: ua.depositphotos.com