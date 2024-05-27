В Україні стрімко зростають ціни на фуражну кукурудзу

З початку травня ціни на фуражну кукурудзу в Україні зросли більш ніж на 1000 грн/т через активний попит з боку переробних підприємств та інші фактори.

Про повідомляє інформаційне агентство "АПК-Інформ".

Станом на 27 травня ціни фіксуються переважно в діапазоні 6400-7900 грн/т з поставкою на складах трейдерів та переробників (СРТ).

Підвищенню цін сприяє активний попит з боку переробних підприємств, тваринницьких господарств та експортно-орієнтованих компаній. Водночас недостатньо активне надходження пропозицій зернової через стримування продажів аграріями також посилює цінове зростання.

Крім того, динаміка на експортному ринку також чинить вплив на зростання цін всередині країни.

Аналітики очікують, що тенденція підвищення цін на кукурудзу збережеться найближчим часом через сукупність зазначених факторів.

Врожай кукурудзи може бути меншим

Аналітики USDA дали прогноз щодо врожаю кукурудзи в Україні у сезоні 2024/25 — 27 млн т (-4 млн т), експорт прогнозується на рівні 24 млн т (-2 млн т), кінцеві запаси — 1,48 млн т (-1,43 млн т).

В той же час, світове виробництво кукурудзи у сезоні 2024/25 триматиметься на рівні 1 219,93 млн т (1 228,09 млн т у 2023/24 МР). Оцінка світового експорту кукурудзи — 191,1 млн т (-6,28 млн т), прогноз кінцевих запасів — 312,27 млн т (-0,8 млн т).

Зазначимо, Українська зернова асоціація вважає, що цьогоріч найбільше скорочення врожаю припаде саме на кукурудзу – до 25,5 млн тонн, що на 4,1 млн тонн менше, ніж у 2023 році. Експорт кукурудзи оцінюється в 20,5 млн тонн проти 26 млн тонн цьогоріч.

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