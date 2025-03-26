Украинская кукуруза входит в зону риска: аналитики назвали причины

На фоне высоких цен на кукурузу украинские аграрии уже экспортировали около 1,8–1,9 млн. тонн и пока сохраняют неплохие темпы отгрузки. В то же время, ситуация на глобальном рынке может скоро измениться. Производителям следует внимательно следить за погодными условиями в Южной Америке.

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Об этом заявили аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках Всеукраинской аграрной рады (ВАР).

"Сегодня украинская кукуруза выглядит достаточно дорогой на мировом фоне… ключевые потребители в ЕС пока не демонстрируют активного спроса. Кроме того, в апреле ожидается выход новых партий аргентинского зерна, которое будет давить на цены еще сильнее", — подчеркнули специалисты.

По их данным, на рынок Испании Украина предлагаем кукурузу по цене $257–260 за тонну, в то время как аргентинская продукция поступает на $10–15 дешевле — на уровне $245–248.

В настоящее время в Бразилии снижается уровень почвенной влаги в "мелких" штатах, на которые приходится почти 45% производства кукурузы. В случае дальнейшего ухудшения погодных условий это может сказаться на урожайности и стать триггером для нового ценового роста.

"Климат в Бразилии имеет четко выраженную сезонность: сначала идут обильные дожди, затем продолжающаяся жара без осадков. По состоянию на конец марта наблюдается тенденция к уменьшению влаги в почве, и зона риска постепенно расширяется. Если это продолжится, уже в мае можем увидеть новый виток роста цен", — прогнозируют эксперты.

Спрос в Турции, снизившей пошлину на импорт этой культуры, сейчас поддерживает цены на украинскую кукурузу. Однако, при активной торговле, квоты может хватить на неделю.

"Текущая цена кукурузы на базисе СРТ-порт свыше $230 за тонну — это фактически цена под Турцию. Как только она исчерпает квоту, рынок может просесть уже в апреле до уровня $215-220, что и соответствует сезонным моделям", — добавили аналитики ПУСК и посоветовали украинским аграриям тщательно взвешивать решение о продаже.

Ситуация на рынке кукурузы остается двойной. Краткосрочно возможно проседание цен, а среднесрочно не исключен рост цен в мае-июне. Украинским производителям следует внимательно следить за погодными условиями в Южной Америке и быть готовыми к обоим вариантам развития событий.

Напомним, в январе-феврале 2025 года самым экспортируемым из Украины товаром стала кукуруза. Ее доля в общей структуре экспорта составила 16%. Больше всего экспортировали в Испанию – 933 тыс. тонн, Италии – 725 тыс. тонн, Турции – 639 тыс. тонн, Египта – 593 тыс. тонн и Нидерландов – 514 тыс. тонн.