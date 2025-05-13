USDA повысил прогноз производства кукурузы в Украине на 3,7 млн тонн, а пшеницы — снизил на 400 тыс. тонн

Департамент сельского хозяйства США (USDA) обнародовал прогноз на 2025/26 маркетинговый год: производство пшеницы в Украине снизится на 400 тыс. тонн до 23 млн тонн, а экспорт вырастет на 500 тыс. тонн. Производство кукурузы увеличится на 3,7 млн тонн до 30,5 млн тонн, экспорт — на 2 млн тонн до 24 млн тонн.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

Основные показатели

Прогноз мирового рынка пшеницы на 2025/26 маркетинговый год подразумевает рост предложения, потребления и торговли, а также повышение конечных запасов. Ожидается, что предложение увеличится на 4,9 млн тонн до 1 073,7 мл. тонн, в том числе благодаря росту производства на 8,8 млн тонн до 808,5 млн тонн. Увеличение производства в ЕС, Индии, Великобритании, Китае, Аргентине, России и Канаде почти полностью компенсирует снижение в Казахстане, Австралии, Пакистане и США.

Прогноз мирового потребления пшеницы на 2025/26 маркетинговый год растет на 4,4 млн тонн до рекордных 808,0 млн тонн. Увеличение потребления объясняется ростом продовольственного, семенного и промышленного использования. В то же время, фуражное и остаточное использование будут расти медленнее благодаря достаточному предложению фуражного зерна. Наибольшие темпы роста наблюдаются в Индии и ЕС для продовольственного, семенного и промышленного использования, а также фуражного и остаточного потребления.

Прогнозируемый объем мировой торговли пшеницей на 2025/26 маркетинговый год составит 213 млн тонн, что на 6,9 млн тонн больше, чем в прошлом году, но все еще ниже рекордного показателя 2023/24 года – 222,2 млн тонн.

Прогнозируемые изменения в экспорте:

ЕС : рост на 7,5 млн тонн до 34 млн тонн (наибольший прирост среди основных экспортеров).

: рост на 7,5 млн тонн до 34 млн тонн (наибольший прирост среди основных экспортеров). Россия : увеличение экспорта на 1,5 млн тонн до 45 млн тонн (ведущий экспортер).

: увеличение экспорта на 1,5 млн тонн до 45 млн тонн (ведущий экспортер). Аргентина : рост на 2,0 млн тонн до 13 млн тонн.

: рост на 2,0 млн тонн до 13 млн тонн. Украина : рост на 0,5 млн тонн до 16,5 млн тонн.

: рост на 0,5 млн тонн до 16,5 млн тонн. Австралия : снижение на 2,0 млн тонн до 23 млн тонн.

: снижение на 2,0 млн тонн до 23 млн тонн. Казахстан : снижение на 2,0 млн тонн до 8 млн тонн.

: снижение на 2,0 млн тонн до 8 млн тонн. США: снижение на 0,5 млн тонн до 21,8 млн тонн.

Прогноз мировых конечных запасов пшеницы в 2025/26 МГ ожидают на уровне 265,7 млн т, что на 0,5 млн т больше, чем в прошлом году.

Прогноз мирового рынка кукурузы на 2025/26 маркетинговый год подразумевает рекордные объемы производства и потребления, рост экспорта и снижение конечных запасов.

Ожидается, что мировое производство кукурузы достигнет рекордного уровня 1 264,9 млн. тонн, с наибольшими приростами в:

США : +24,2 млн тонн до 401,9 млн тонн.

: +24,2 млн тонн до 401,9 млн тонн. Украина : +2,0 млн тонн до 24,0 млн тонн.

: +2,0 млн тонн до 24,0 млн тонн. Аргентина: +3,0 млн тонн до 53,0 млн тонн.

Снижение урожаев наблюдается в Танзании и Канаде, где объемы производства снизятся на 0,7 млн тонн до 14,7 млн тонн.

Ожидается, что мировое потребление кукурузы вырастет на 2% до рекордных 1274 млн тонн, превысив производство уже второй год подряд.

Прогнозируется также рост мирового экспорта кукурузы на 9,4 млн тонн, достигнув 198,8 млн тонн. В то же время мировые конечные запасы кукурузы на 2025/26 маркетинговый год снизятся на 9,5 млн тонн до 277,8 млн тонн, что станет самым низким показателем с 2013/14 года.

Ранее сообщалось, что украинская кукуруза теряет ценовую конкурентоспособность и сейчас существенно проигрывает по американской цене, что заставляет импортеров отдавать предпочтение закупкам у США. Аграриям советуют уже сейчас готовиться к вероятному снижению цен на зерновую.